«Авангард» сегодня может объявить о переходе Меньшикова

Сегодня может быть объявлено о переходе защитника Виталия Меньшикова из «Сибири» в в обмен на денежную компенсацию.

«Клубы уже договорились. Сделка будет оформлена в самое ближайшее время.

Загвоздка в том, что «Авангард» хотел видеть Меньшикова в составе на игру с минским , но на Виталия наложена дисквалификация за драку в предыдущем матче», – поделился информацией источник, знакомый с ситуацией.

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