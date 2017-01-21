Главное приложение об НХЛ на русском
Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей НХЛ – в лучшем приложении о главной хоккейной лиге от Sports.ru.
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– Галереи с яркими и актуальными фото;
– Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней;
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– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;
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