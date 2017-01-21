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    Главное приложение об НХЛ на русском

    Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Sports.ru КХЛ мобильные приложения

    Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей НХЛ – в лучшем приложении о главной хоккейной лиге от Sports.ru. 

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    C приложением «НХЛ+» вы получаете:

    – Текстовые онлайн-трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом;

    – Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов;

    – Галереи с яркими и актуальными фото;

    – Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней;

    – Полную статистику всех матчей НХЛ в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд;

    – Подробный календарь и турнирную таблицу;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.

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