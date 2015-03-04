ЦСКА выходит во второй раунд, «Ак Барс» всухую проигрывает «Автомобилисту» и другие итоги пятого дня Кубка Гагарина

Проблема

«Авангард» второй матч подряд забивает 0 шайб. И заставляет вспомнить серию с «Трактором» из плей-офф сезона-2012/13, когда распечатать ворота соперника и, соответственно, выиграть у омичей, ведомых другим финном, получилось только в одном матче из пяти. При этом моменты у «Авангарда» возникают регулярно (Константин Пушкарев насчитал у Омска шесть стопроцентных), броски есть на счету чуть ли не всех игроков команды (у Соботки и Мусатова по 7 и 6 соответственно), но все блокируются либо полевыми игроками «Барыса» (сегодня – 23 броска), либо вратарем (о нем поговорим отдельно). Какой бы ни была игра команды, в таких условиях победить не получится точно.

Вратарь

Давайте считать. Последние две шайбы в первой игре «Авангард» забрасывал в пустые ворота. Таким образом, свой личный последний на данный момент гол Ян Лацо пропустил от Владимира Соботки, на 47-й минуте той встречи. Выходит, словак не пропускает больше 133 минут в плей-офф. Сейчас Лацо лучший в плей-офф вратарь по проценту отраженных бросков – 97,2%.

Ян не то чтобы переигрывает своего визави (у Барулина сегодня в минусе первая пропущенная шайба, в плюсе несколько крутых сейвов), а попросту выигрывает для команды серию. Слова о том, что единственный ресурс для усиления игры «Авангарда» заключается в ослаблении игры Ян Лацо – не такая уж и шутка.

Элемент

«Металлург» очень здорово играет в меньшинстве. Сказать по правде, со времен регулярного чемпионата в этом смысле ничего не поменялось, но с «Салаватом Юлаевым» это бросается в глаза. Уфимцы, конечно, и сами не дураки по 15-20 секунд потратить на раскаты, но заметная часть вины в этом лежит как раз на «Магнитке». Магнитогорцы здорово уплотняют среднюю зону и не стесняются прессинговать соперника в его зоне. Когда Иван Вишневский начинает высматривать партнеров, которым можно передать шайбу, выкатывающийся на него нападающий соперника приходится совсем некстати – и атака тормозится на эти самые десятки секунд. А даже набравший скорость Слепышев через укрепления в средней зоне пробирается не всякий раз.

Нужно отметить, что в этой серии очень много внутреннего нерва, уфимцы (и их главный тренер в том числе) смотрятся большими молодцами, но успех «Металлургу» пока приносят достаточно простые технологические решения.

Помешательство

Предвкушая противостояние «Салавата Юлаева» и «Магнитки», мы ссылались на то, игра уфимцев не вполне поддается прогнозу. Что одни и те же игроки могут выдавать противоположные по эффективности отрезки. В том числе был пример Дмитрия Макарова – выдаст ли он гениальный пас или обрежет полкоманды. Сегодняшняя игра в Уфе тот случай, когда все-таки обрезал. При этом первая шайба «Металлурга» все-таки не его личная вина, а скорее произошло коллективное помешательство. Командам, которые ошибаются так, будет очень тяжело пройти во второй раунд плей-офф. Особенно если учесть, как легкомысленно уфимцы относятся к реализации большинства (сегодня – ноль из шести попыток).

Превью

Ждем гола Антона Слепышева для того, чтобы обсудить, насколько классно он проводит плей-офф, хоть сегодня у него и “-1”.

Привет

Максим Шалунов снова передал привет родному «Трактору», да так, что возглавил таблицу лучших снайперов плей-офф при своем «детском» игровом времени. На счету форварда «Сибири» 2 дубля подряд, причем голы-то важные, 2 из них – в меньшинстве, еще одним он сравнял сегодня счет, передав отдельный привет ошибшемуся Майклу Гарнетту, когда это было жизненно необходимо, ну и красиво добить Челябинск – это тоже дорогого стоит:

Когда столько забивает игрок четвертой тройки нападения – задача упрощается в разы.

Провал

Кошмаром обернулось для «Трактора» вроде бы многообещавшее, хотя и неочевидное удаление Алексея Копейкина до конца игры в начале второго периода – это с дальними скамейками-то. За 5 минут большинства челябинцы всего дважды попали в створ ворот, не создав ни одного даже полумомента, и, разумеется, просели ментально. Тут же удалился Виталий Атюшов, а следом Дмитрий Пестунов решил проверить на прочность голову Дмитрия Мони, проследовав маршрутом Копейкина. Полторы минуты 3 на 5 худо-бедно выстояли, но затем забил Йонас Энлунд, и черно-белые буквально развалились. Илья Давыдов словно бы в первый раз познакомился с правилом гибридного проброса, притом что «Сибирь» подобные забросы применяет регулярно, а Гарнетт и Василий Демченко – с бросками в ближний угол. 4 шайбы в большинстве за 1 минуту и 45 секунд – это рекорд, который в ближайшие годы вряд ли будет побит. Как бы то ни было, ясности в этой паре по-прежнему никакой.

Осторожность

Анатолий Емелин, памятуя о втором матче серии, решил избежать любых казусов, максимально ограничив игровое время Андрея Антонова в третьем периоде – 4 смены (меньше всех в команде) на 2 минуты и 27 секунд (тоже меньше всех). В концовке Андрей и вовсе на льду не появлялся, и этот нехитрый план сработал. Был, правда, шикарный момент у Свитова, но этим и ограничились, обойдясь без подарков.

Упорство

Зинэтуле Билялетдинову впору проставиться фортуне за то, что счет в серии не 0-3. Забей буллит Нестеров, не устрой гол в свои Антонов – и сейчас мы бы уже писали эпитафии «Ак Барсу» и Биллу в частности. Казанцы, что показательно, упорно бьются головой в стену, ни на йоту не изменив себе с самых первых минут первого матча. Ужасающий разрыв между линиями, инертные защитники, перманентные 3 на 5 в атаке и минимальная плотность в собственной зоне – очень это живо напоминает Сочи, где все закончилось печально. Да, Билялетдинов с тех пор изменился, он играет в более активный хоккей что в атаке, что в обороне, но главные симптомы смертельной болезни и не думали исчезать.

Челюсть

Празднование Денисом Кокаревым своей заброшенной в ворота Сэнфорда шайбы – визуальный ответ на вопрос о том, насколько нынешнему «Динамо» важно обыграть нынешний «Локомотив». И даже не просто обыграть, но разделать под орех.

Кино

Если бы у КХЛ-ТВ были специальные камеры, которые следят за звездами играющих команд, то в Нижнем Новгороде сегодня такую нужно было бы настроить на Петериса Скудру. Посмотреть есть на что. Получив численное преимущество минуты за три до конца основного времени, торпедовцы собрались на летучку, которую главный тренер провел самостоятельно. Он покричал на игроков, рисуя маркером схемы на планшетке, – а когда летучка закончилась, стер художества рукавом пиджака.

Жаль будет терять такого эффектного персонажа и интересного тренера в плей-офф, но нужно признать, что «Торпедо», имея некоторые конкурентные преимущества для успешной борьбы со СКА, системно сбоит. Это и 1:6 в первом матче, и вчерашний первый период, и сегодняшняя концовка. Играя вшестером против четверых армейцев, «Торпедо» хватает ненужное удаление (Вольски, игра высоко поднятой) и практически заканчивает бороться. 1-3 и вернуться в борьбу нижегородцам будет нелегко.

Примета

Забивает Владимир Брюквин – побеждает московское Динамо. Пока срабатывает со стопроцентной гарантией.

Выживание

В третьем периоде матча в Нижнем Новгороде СКА нанес по чужим воротам два броска. Оба на счету Виктора Тихонова (почему-то это кажется логичным). С одной стороны, тактика выжженой земли от Петериса Скудры в действии. С другой – забить у «Торпедо» получилось только однажды, а нужно было раза три-четыре. Легко понять тренерский штаб армейцев – с их проблемами в обороне в какие-то моменты можно и поосторожничать.

Болезнь

Минское «Динамо» поразил банальный «легионеллез». Легионеры не то что не стараются, но в желании нередко уступают доморощенным игрокам, чего, впрочем, можно было бы и не заметить, не будь минчане целиком и полностью зависимы от иностранцев. Вспомните прошлогодний вылет «Медвешчака» – та же ведь история, да и фамилии сплошь те же. С похожими проблемами на определенном этапе сталкивалось и рижское «Динамо», и «Донбасс», не говоря уже о «Барысе», который 5 лет подряд не мог преодолеть барьер первого раунда.

Североамериканская колония «зубров» бесспорна хороша и является серьезной силой, но в этом и главная слабость белорусской команды, если не считать тренера, которому поются необоснованные дифирамбы. Сложить уже и так по сути сложенное и получать дивиденды – дело нехитрое, а вот выискать резервы, когда это просто необходимо, противопоставить хоть что-то «Йокериту» в плане организации игры – совсем другой коленкор. Вестерлунд вертит персональную оборону Поковича на одном пальце, применяет ротацию в воротах и дает солидное игровое время всем без исключения своим игрокам, словно бы не сомневаясь в конечном результате. И правильно, чего сомневаться-то. Да, курьезный гол Аалтонена помог, но так и так по моментам счет был 9-4.

Удаль

То, что «Сочи» ЦСКА не соперник, было понятно и так. Вопрос был в том, насколько не соперник, и ответ вышел для сочинцев нелицеприятным. Дмитрий Квартальнов задействовал в первом раунде 18 нападающих, что является повторением рекорда, но за весь розыгрыш плей-офф, и при этом его команда ни разу не дала усомниться в своем превосходстве. Красная машина катком переехала «леопарда», даже не напрягаясь. Ну, разве что совсем чуть-чуть – в третьем матче серии.

Остается только гадать, как выступили бы на месте «Сочи» «Северсталь» или рижское «Динамо», гораздо более опытные команды. Надо думать, проблем у ЦСКА было бы побольше, но не более чем на дополнительную игру, от которой никакой пользы. Игровой тонус – это хорошо, но куда важнее отдых и здоровье.