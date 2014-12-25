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    baltika

    16 русских звезд МЧМ и их ровесники, которые круче всех сегодня

    Sports.ru вспоминает героев молодежной сборной России и сравнивает их с теми, кто стал лучшим игроком в своем возрасте.

    Теги Илья Никулин Данис Зарипов Александр Попов Алексей Черепанов Константин Барулин Сергей Мозякин Игорь Григоренко Евгений Муратов Сергей Бобровский Вячеслав Войнов Евгений Дадонов Павел Дацюк Евгений Малкин Максим Афиногенов Виталий Вишневский Александр Овечкин Александр Фролов НХЛ Максим Балмочных Виктор Тихонов-младший Никита Филатов Евгений Кузнецов Вадим Шипачев Владимир Тарасенко Никита Кучеров

    1978 год рождения

    Звезда молодежных чемпионатов мира: Сергей Самсонов

    Воспитанник ЦСКА поехал на первый молодежный чемпионат, когда ему было 17 с хвостиком, и уже тогда он не терялся на фоне почти 20-летних Королюка, Шаламая и Епанчинцева. На турнире 1997-го Самсонов и вовсе стал лучшим снайпером (6+1), и хотя его усилий хватило только для бронзы, Сергей попал в символическую сборную первенства, не пустив туда ровесника Олли Йокинена и более возрастных Дэнни Бриэра и Брэда Исбистера. На драфте НХЛ россиянина выбрали под невероятно высоким для игрока его габаритов (174 см) номером – восьмым. Страшно представить, что устроил бы Сэмми на МЧМ-1998, отпусти его туда «Бостон». Но он сразу закрепился в «Брюинс» и целеустремленно шел к «Колдер Трофи». Какая уж тут молодежка?

    Лучший российский игрок 1978 г.р. сейчас: Павел Дацюк

    В то время как Самсонов набирался опыта у Рэя Бурка и получал всевозможные комплименты от специалистов, большие спортивные газеты писали фамилию нападающего «Спартака» из Екатеринбурга с ошибкой, а тренеры молодежной сборной и не подозревали о его существовании. Из-за череды травм карьера Сергея пошла на спад годам к 25-26. Дацюк в это время только начал расцветать, а главные чудеса в его исполнении пошли еще позже и, кажется, они не собираются заканчиваться.

    1979

    Звезда молодежных чемпионатов мира: Максим Балмочных

    Тот год был урожайным на талантливую молодежь – Афиногенов, Добрышкин, Архипов, Чубаров и так далее, но самые-самые надежды подавал форвард «Лады» Балмочных. Быстрый, техничный, думающий, с задатками лидера. По итогам двух чемпионатов мира он попадал в символические пятерки, отбирал золото у канадцев на их площадке, забивал в финале Луонго. «Анахайм», забравший его во втором раунде, надеялся, что совершил главную кражу драфта.

    Лучший российский игрок сейчас: Максим Афиногенов

    В отличие от большинства партнеров по сборной-1999 продолжает карьеру, хотя травм на его веку было немало. В свои 35 Афиногенов – капитан «Витязя», клуба, борющегося за место в плей-офф КХЛ. Скорость уже не та, но около десятка шайб Максим уже положил, а в сезоне еще играть и играть. Последним серьезным клубом Балмочных было минское «Динамо», за которое он сыграл в 2009-м. Там же в Белоруссии теряются следы одаренного Дмитрия Кириленко.

    Альтернативой Афиногенову мог бы стать Алексей Симаков, тоже 1979 года рождения. В «Автомобилисте» он держит планку около 30 очков за регулярку.

    1980

    Звезда молодежных чемпионатов мира: Виталий Вишневский

    После финала МЧМ-1999 Алексей Касатонов, комментируя игру юного ярославца, заявил: «У нас в стране появился еще один большой защитник. У него огромное будущее». Большой не в смысле габаритный, а в том плане, что играл Виталий, как потенциальная звезда. Из Виннипега Вишневский вернулся с полным комплектом наград – золотая медаль, приз лучшего игрока обороны и место в сборной All Star. К тому моменту он уже был задрафтован «Анахаймом» под общим пятым номером.

    Лучший российский игрок сейчас: Александр Попов

    Для лучшего понимания картины, 1980 год: это Александр Рязанцев (лучший защитник МЧМ-2000) и Игорь Щадилов (семикратный чемпион России), Антон Бут и Дмитрий Афанасенков, челябинцы Дмитрий Калинин и Константин Панов, чемпионы мира и обладатели Кубка Гагарина Алексей Терещенко и Сергей Зиновьев, вратари Александр Еременко, Илья Брызгалов и Алексей Волков. Сохранить здоровье и, главное, мотивацию в этой возрастной группе лучше остальных удалось ангарчанину, да и омичу одновременно Александру Попову, который не попадал даже в расширенный состав молодежки. В 2014-м нападающий поехал на домашнюю Олимпиаду, он лидер «Авангарда». А многих из тех, кто блистал на старте карьеры, начинают забывать.

    1981

    Звезда молодежных чемпионатов мира: Евгений Муратов

    Играя не со своим возрастом, стал лучшим снайпером МЧМ-2000, забив 6 голов в 7 матчах. Закроем глаза, что 4 шайбы залетели в ворота сборной Казахстана, а в плей-офф он не набрал ни одного очка. В команде Петра Ильича Воробьева Муратов выделялся, и, кстати, в финале с чехами свою буллитную попытку игрок реализовал, а Зиновьев, Терещенко и Евгений Федоров – нет. «Серебро – тоже неплохой результат», – сказал он после турнира.

    В Муратова и его напарника Павла Думу тут же вцепился «Ак Барс», и как бы не упирались нижнекамские боссы Ильсур Метшин и Владимир Бусыгин, против воли тогдашнего премьер-министра Татарстана Минниханова им было не пойти. В Казани ни один, ни другой не заиграл, только разве этим кого-то удивишь? На МЧМ-2001 в Москве Муратов был капитаном команды и самым опытным ее хоккеистом, но турнир сложился для сборной крайне неудачно. После «Ак Барса» Евгений вернулся в Нижнекамск, заглянул в Новокузнецк, отметился в Новосибирске и Санкт-Петербурге, а карьеру завершил в 30 лет из-за травмы руки.

    Лучший российские игроки сейчас: Сергей Мозякин и Данис Зарипов

    Зарипова возили на «Турнир четырех» наций за месяц до чемпионата мира-2000 – не приглянулся, да и конкуренция была слишком высока. О Мозякине вспомнили на следующий год, но все опять-таки ограничилось товарищеским международным турниром. После провального для сборной Воробьева седьмого места в Москве Юрий Морозов через «Спорт-Экспресс» спросил у главного тренера, почему же в команде не нашлось места блиставшим в Высшей лиге Мозякину и Емелееву, а в составе оказались «всякие посредственности». Факт остается фактом. Ни Данис, ни Сергей не провели ни одного матча на молодежных чемпионатах мира.

    1982

    Звезда молодежных чемпионатов мира: Александр Фролов

    На единственном чемпионате Фролова тон в команде Плющева задавали игроки 1983 года рождения: вратарь Медведев, защитники Князев, нападающие Чистов и Трубачев. Но Александр с шестью голами стал лучшим снайпером команды и одним из лучших ее бомбардиров. Сюрприза в этом не было. Нападающий успел забросить до старта чемпионата мира 14 шайб в суперлиге. Больше было только у Андрея Коваленко.

    Лучший российский игрок сейчас: Илья Никулин

    Фролов этот сезон пропускает, а, может, вообще завершает с хоккеем. Никулин же по всем параметрам проводит отличный чемпионат. И забивает, как нападающий (11 голов), и показатель полезности в порядке (плюс 13). На молодежных первенствах он, как и другой защитник «Ак Барса» Евгений Медведев, не участвовал.

    1983

    Звезда молодежных чемпионатов мира: Игорь Григоренко

    Не Ковальчук, потому что Илья – одно из главных разочарований в истории МЧМ. Он должен был стать звездой московского чемпионата в 2001-м, но вместо золота сборная России получила ссоры игроков с тренером, драки на площадке и поражение в четвертьфинале. Спишем это на возраст Ильи. Ему было 17. У Григоренко проколов на молодежном уровне не было. Он дважды становился чемпионом, а вторую победу подкрепил титулами лучшего снайпера, бомбардира и нападающего турнира. Столько же забил и Овечкин – 6, но если Александр расстрелял все патроны на групповом этапе, то Григоренко набирал по 1+1 в полуфинале и финале.

    Лучший российский игрок сейчас: Илья Ковальчук

    Справедливости ради, стоит отметить, что в том же 2001-м в матчах с ровесниками Ковальчук был неудержим. На юниорском чемпионате мира он забил 11 голов в 6 матчах, а уже после него укатил в «Атланту». А еще 1983 год – это Кирилл Кольцов, Василий Кошечкин, Алексей Кайгородов, Федор Тютин, Денис Гребешков, Игорь Князев, Андрей Медведев, Юрий Трубачев, Алекандр Пережогин, Станислав Чистов, Дмитрий Обухов, Денис Куляш.

    1984

    Звезда молодежных чемпионатов мира – нет

    Золото МЧМ-2003 сборной России принесли парни 1983 года рождения плюс Овечкин (1985). Игроков, появившихся в 1984-м, в ней было немного, а те, кто попали в состав, большой роли не играли. Даже Николай Жердев, которого по окончании турнира критиковал Ишматов. Перед «своим» чемпионатом мира в 2004-м армеец сбежал из ЦСКА в «Коламбус», лишив национальную команду потенциального форварда для первого звена.

    Отмочил Семин. Он поругался с «Вашингтоном», который не хотел отпускать его в сборную, но уже в Новогорске нарушил сначала игровую, а затем и бытовую дисциплину. Ишматов не хотел включать его в состав, но команда уговорила тренера не горячиться. После проигранного четвертьфинала руководство сборной негодовало, как сейчас негодует «Каролина»: что это за нападающий с нулем бросков по воротам? Про Семина это, про Семина. Барулин подвел в плей-офф, пропустив после наброса от синей линии. Чуть лучше остальных ровесников выглядели Константин Корнеев и Сергей Аншаков, но звездами турнира они не были.

    Лучший российский игрок сейчас – ?

    В топ-50 лучших бомбардиров КХЛ из игроков 1984 года рождения только Илья Крикунов – 8+17. У Жердева 2 гола в 27 матчах за «Динамо», у Семина – одна шайба в 22 играх за «Каролину». Корнеев неплох и не более. Остается Барулин, хотя и к нему в «Авангарде» хватает вопросов.

    У канадцев, кстати, этот год тоже не ахти какой плодовитый. За всю лигу отдуваются Рик Нэш, Марк-Андре Флери, Дэн Джирарди, Джонни Бойчак и Кэм Уорд. Не сравнить с космическим по количеству талантов 1985-м – Картер, Ричардс, Бернс, Перри, Гецлаф, Фанюф, Бержерон, Уэбер, Грин, Лэдд.

    1985

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Александр Овечкин

    Собрал все возможные награды, но в 2005-м проиграл канадцам.

    Лучший российский игрок сейчас – Александр Овечкин

    Собрал все возможные награды, но в 2010-м проиграл канадцам.

    1986

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Евгений Малкин

    Стал первым российским MVP чемпионата мира. Это случилось в 2006-м, хотя сборную России тогда высекли в финале канадцы – 5:0.

    Лучший российский игрок сейчас – Евгений Малкин

    Стал первым российским MVP в плей-офф НХЛ.

    1987

    Звезда молодежных чемпионатов мира – нет

    В 2007-м результативно играли Бумагин и Макаров, в своем стиле действовал Зубарев, были полезны Чурилов и Илья Зубов. Но их вел вперед Алексей Черепанов, паренек 1989 года рождения.

    Лучший российский игрок сейчас – Вадим Шипачев

    Шипачев стал лучшим снайпером российской молодежки во время суперсерии-2006 с Канадой, но по непонятным причинам (возможно, что травма), на мир не поехал. С другой стороны, не нашлось места в составе и Егору Миловзорову, набравшему в тех матчах с канадцами 7 очков. Так или иначе в шведские Лександ и Муру поехали не они, что не помешало тому же Шипачеву вырасти в классного центра.

    1988

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Виктор Тихонов

    Он входил в расширенный состав сборной и перед чемпионатом мира-2007, но после нуля очков и «минус 4» в шести играх турне по Канаде его кандидатуру всерьез не рассматривали. За год Тихонов окреп физически и психологически, дорос до основного состава «Северстали» и стал лидером национальной команды. Играя с Саюстовым и Голубцовым, он забил пять голов, и хотя наши остались только с бронзой, а больше всего очков набрал ван Римсдик, Тихонова назвали лучшим нападающим первенства.

    Лучший российский игрок сейчас – Сергей Бобровский

    В 2014-м Виктор стал лучшим нападающим уже взрослого чемпионата мира, но если поставить перед выбором, кого из игроков 1988 года рождения – его или Сергея Бобровского – вы бы взяли в свою команду, больше голосов набрал бы вратарь. На молодежном уровне он также был совсем неплох, но в 2008-м его затмил Стив Мэйсон.

    1989

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Алексей Черепанов

    Свой первый турнир завершил с серебряной медалью в компании Кэри Прайса, Патрика Кэйна, Джонатана Тэйвса и Криса Летанга, которые вместе с ним вошли в символическую сборную чемпионата. Черепанов к тому же стал лучшим снайпером, хотя был на пару лет младше некоторых участников. Второй чемпионат принес ему разочаровывающую бронзу. Золото должно было стать его в 2009-м, но в Оттаву российская команда отправилась без своего лидера.

    Лучший российский игрок сейчас – Евгений Дадонов

    Воспитанник «Трактора» без особого успеха поиграл в НХЛ, пробился в сборную из «Донбасса», а сейчас он один из ведущих нападающих СКА. С молодежных чемпионатов Дадонов привез две бронзы.

    1990

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Никита Филатов

    Давайте просто посмотрим на представление Филатова от TSN. Нынешний генменеджер «Далласа» Джим Нил говорит о нем в одном контексте с Кросби и Овечкиным, а единственным недостатком Филатова называет его национальность. Он русский, может не уехать из КХЛ.

    Лучший российский игрок сейчас – Вячеслав Войнов

    Нужно поздравить Никиту Филатова с третьим голом в сезоне (почаще бы ему играть против ХК «Сочи»). В НХЛ у него не сложилось, а главной звездой его возрастной группы стал Вячеслав Войнов. К сожалению, звездой не только на площадке, но и криминальных новостей. Если смотреть на лучших вот прямо сейчас, пока защитник «Лос-Анджелеса» отбывает дисквалификацию, то это Дмитрий Кугрышев. На молодежных чемпионатах он все как-то был в тени, а в «Сибири» просто расцвел.

    1991

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Владимир Тарасенко

    Лучший российский игрок сейчас – Владимир Тарасенко

    Как и в случае с Малкиным и Овечкиным, без какой-то альтернативы. Капитан сборной на чемпионате мира в Баффало уже звезда НХЛ. Панарин, Зайцев и другие далеко позади.

    1992

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Евгений Кузнецов

    Пару лет назад Sports.ru назвал его лучшим игроком молодежной сборной России в истории, и с тех пор наше мнение не изменилось.

    Лучший российский игрок сейчас – Евгений Кузнецов

    Это год Наместникова, Антипина, Арзамасцева, Ожиганова, Апалькова, Барбашева, Гусева, Телегина, Земченко и Кирилла Кабанова, так что выбор невелик. Но и Кузнецов в последних матчах «Вашингтона» выглядит все лучше.

    1993

    Звезда молодежных чемпионатов мира – Никита Кучеров

    Что удивительно по двум причинам. Его одногодка – Наиль Якупов, считавшийся лучшим юниором 1993 года рождения. Во-вторых, Варнаков вообще не хотел брать Кучерова на МЧМ-2013. 5 шайб и 8 очков Никиты показали, что тренер едва не совершил большую ошибку.

    Лучший российский игрок сейчас – Никита Кучеров

    Фото: Fotobank/Getty Images/Jim McIsaac/Jiri Kolis/Rick Stewart/Richard Wolowicz; REUTERS/Shaun Best

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