16 русских звезд МЧМ и их ровесники, которые круче всех сегодня

1978 год рождения

Звезда молодежных чемпионатов мира: Сергей Самсонов

Воспитанник ЦСКА поехал на первый молодежный чемпионат, когда ему было 17 с хвостиком, и уже тогда он не терялся на фоне почти 20-летних Королюка, Шаламая и Епанчинцева. На турнире 1997-го Самсонов и вовсе стал лучшим снайпером (6+1), и хотя его усилий хватило только для бронзы, Сергей попал в символическую сборную первенства, не пустив туда ровесника Олли Йокинена и более возрастных Дэнни Бриэра и Брэда Исбистера. На драфте НХЛ россиянина выбрали под невероятно высоким для игрока его габаритов (174 см) номером – восьмым. Страшно представить, что устроил бы Сэмми на МЧМ-1998, отпусти его туда «Бостон». Но он сразу закрепился в «Брюинс» и целеустремленно шел к «Колдер Трофи». Какая уж тут молодежка?

Лучший российский игрок 1978 г.р. сейчас: Павел Дацюк

В то время как Самсонов набирался опыта у Рэя Бурка и получал всевозможные комплименты от специалистов, большие спортивные газеты писали фамилию нападающего «Спартака» из Екатеринбурга с ошибкой, а тренеры молодежной сборной и не подозревали о его существовании. Из-за череды травм карьера Сергея пошла на спад годам к 25-26. Дацюк в это время только начал расцветать, а главные чудеса в его исполнении пошли еще позже и, кажется, они не собираются заканчиваться.

1979

Звезда молодежных чемпионатов мира: Максим Балмочных

Тот год был урожайным на талантливую молодежь – Афиногенов, Добрышкин, Архипов, Чубаров и так далее, но самые-самые надежды подавал форвард «Лады» Балмочных. Быстрый, техничный, думающий, с задатками лидера. По итогам двух чемпионатов мира он попадал в символические пятерки, отбирал золото у канадцев на их площадке, забивал в финале Луонго. «Анахайм», забравший его во втором раунде, надеялся, что совершил главную кражу драфта.

Лучший российский игрок сейчас: Максим Афиногенов

В отличие от большинства партнеров по сборной-1999 продолжает карьеру, хотя травм на его веку было немало. В свои 35 Афиногенов – капитан «Витязя», клуба, борющегося за место в плей-офф КХЛ. Скорость уже не та, но около десятка шайб Максим уже положил, а в сезоне еще играть и играть. Последним серьезным клубом Балмочных было минское «Динамо», за которое он сыграл в 2009-м. Там же в Белоруссии теряются следы одаренного Дмитрия Кириленко.

Альтернативой Афиногенову мог бы стать Алексей Симаков, тоже 1979 года рождения. В «Автомобилисте» он держит планку около 30 очков за регулярку.

1980

Звезда молодежных чемпионатов мира: Виталий Вишневский

После финала МЧМ-1999 Алексей Касатонов, комментируя игру юного ярославца, заявил: «У нас в стране появился еще один большой защитник. У него огромное будущее». Большой не в смысле габаритный, а в том плане, что играл Виталий, как потенциальная звезда. Из Виннипега Вишневский вернулся с полным комплектом наград – золотая медаль, приз лучшего игрока обороны и место в сборной All Star. К тому моменту он уже был задрафтован «Анахаймом» под общим пятым номером.

Лучший российский игрок сейчас: Александр Попов

Для лучшего понимания картины, 1980 год: это Александр Рязанцев (лучший защитник МЧМ-2000) и Игорь Щадилов (семикратный чемпион России), Антон Бут и Дмитрий Афанасенков, челябинцы Дмитрий Калинин и Константин Панов, чемпионы мира и обладатели Кубка Гагарина Алексей Терещенко и Сергей Зиновьев, вратари Александр Еременко, Илья Брызгалов и Алексей Волков. Сохранить здоровье и, главное, мотивацию в этой возрастной группе лучше остальных удалось ангарчанину, да и омичу одновременно Александру Попову, который не попадал даже в расширенный состав молодежки. В 2014-м нападающий поехал на домашнюю Олимпиаду, он лидер «Авангарда». А многих из тех, кто блистал на старте карьеры, начинают забывать.

1981

Звезда молодежных чемпионатов мира: Евгений Муратов

Играя не со своим возрастом, стал лучшим снайпером МЧМ-2000, забив 6 голов в 7 матчах. Закроем глаза, что 4 шайбы залетели в ворота сборной Казахстана, а в плей-офф он не набрал ни одного очка. В команде Петра Ильича Воробьева Муратов выделялся, и, кстати, в финале с чехами свою буллитную попытку игрок реализовал, а Зиновьев, Терещенко и Евгений Федоров – нет. «Серебро – тоже неплохой результат», – сказал он после турнира.

В Муратова и его напарника Павла Думу тут же вцепился «Ак Барс», и как бы не упирались нижнекамские боссы Ильсур Метшин и Владимир Бусыгин, против воли тогдашнего премьер-министра Татарстана Минниханова им было не пойти. В Казани ни один, ни другой не заиграл, только разве этим кого-то удивишь? На МЧМ-2001 в Москве Муратов был капитаном команды и самым опытным ее хоккеистом, но турнир сложился для сборной крайне неудачно. После «Ак Барса» Евгений вернулся в Нижнекамск, заглянул в Новокузнецк, отметился в Новосибирске и Санкт-Петербурге, а карьеру завершил в 30 лет из-за травмы руки.

Лучший российские игроки сейчас: Сергей Мозякин и Данис Зарипов

Зарипова возили на «Турнир четырех» наций за месяц до чемпионата мира-2000 – не приглянулся, да и конкуренция была слишком высока. О Мозякине вспомнили на следующий год, но все опять-таки ограничилось товарищеским международным турниром. После провального для сборной Воробьева седьмого места в Москве Юрий Морозов через «Спорт-Экспресс» спросил у главного тренера, почему же в команде не нашлось места блиставшим в Высшей лиге Мозякину и Емелееву, а в составе оказались «всякие посредственности». Факт остается фактом. Ни Данис, ни Сергей не провели ни одного матча на молодежных чемпионатах мира.

1982

Звезда молодежных чемпионатов мира: Александр Фролов

На единственном чемпионате Фролова тон в команде Плющева задавали игроки 1983 года рождения: вратарь Медведев, защитники Князев, нападающие Чистов и Трубачев. Но Александр с шестью голами стал лучшим снайпером команды и одним из лучших ее бомбардиров. Сюрприза в этом не было. Нападающий успел забросить до старта чемпионата мира 14 шайб в суперлиге. Больше было только у Андрея Коваленко.

Лучший российский игрок сейчас: Илья Никулин

Фролов этот сезон пропускает, а, может, вообще завершает с хоккеем. Никулин же по всем параметрам проводит отличный чемпионат. И забивает, как нападающий (11 голов), и показатель полезности в порядке (плюс 13). На молодежных первенствах он, как и другой защитник «Ак Барса» Евгений Медведев, не участвовал.

1983

Звезда молодежных чемпионатов мира: Игорь Григоренко

Не Ковальчук, потому что Илья – одно из главных разочарований в истории МЧМ. Он должен был стать звездой московского чемпионата в 2001-м, но вместо золота сборная России получила ссоры игроков с тренером, драки на площадке и поражение в четвертьфинале. Спишем это на возраст Ильи. Ему было 17. У Григоренко проколов на молодежном уровне не было. Он дважды становился чемпионом, а вторую победу подкрепил титулами лучшего снайпера, бомбардира и нападающего турнира. Столько же забил и Овечкин – 6, но если Александр расстрелял все патроны на групповом этапе, то Григоренко набирал по 1+1 в полуфинале и финале.

Лучший российский игрок сейчас: Илья Ковальчук

Справедливости ради, стоит отметить, что в том же 2001-м в матчах с ровесниками Ковальчук был неудержим. На юниорском чемпионате мира он забил 11 голов в 6 матчах, а уже после него укатил в «Атланту». А еще 1983 год – это Кирилл Кольцов, Василий Кошечкин, Алексей Кайгородов, Федор Тютин, Денис Гребешков, Игорь Князев, Андрей Медведев, Юрий Трубачев, Алекандр Пережогин, Станислав Чистов, Дмитрий Обухов, Денис Куляш.

1984

Звезда молодежных чемпионатов мира – нет

Золото МЧМ-2003 сборной России принесли парни 1983 года рождения плюс Овечкин (1985). Игроков, появившихся в 1984-м, в ней было немного, а те, кто попали в состав, большой роли не играли. Даже Николай Жердев, которого по окончании турнира критиковал Ишматов. Перед «своим» чемпионатом мира в 2004-м армеец сбежал из ЦСКА в «Коламбус», лишив национальную команду потенциального форварда для первого звена.

Отмочил Семин. Он поругался с «Вашингтоном», который не хотел отпускать его в сборную, но уже в Новогорске нарушил сначала игровую, а затем и бытовую дисциплину. Ишматов не хотел включать его в состав, но команда уговорила тренера не горячиться. После проигранного четвертьфинала руководство сборной негодовало, как сейчас негодует «Каролина»: что это за нападающий с нулем бросков по воротам? Про Семина это, про Семина. Барулин подвел в плей-офф, пропустив после наброса от синей линии. Чуть лучше остальных ровесников выглядели Константин Корнеев и Сергей Аншаков, но звездами турнира они не были.

Лучший российский игрок сейчас – ?

В топ-50 лучших бомбардиров КХЛ из игроков 1984 года рождения только Илья Крикунов – 8+17. У Жердева 2 гола в 27 матчах за «Динамо», у Семина – одна шайба в 22 играх за «Каролину». Корнеев неплох и не более. Остается Барулин, хотя и к нему в «Авангарде» хватает вопросов.

У канадцев, кстати, этот год тоже не ахти какой плодовитый. За всю лигу отдуваются Рик Нэш, Марк-Андре Флери, Дэн Джирарди, Джонни Бойчак и Кэм Уорд. Не сравнить с космическим по количеству талантов 1985-м – Картер, Ричардс, Бернс, Перри, Гецлаф, Фанюф, Бержерон, Уэбер, Грин, Лэдд.

1985

Звезда молодежных чемпионатов мира – Александр Овечкин

Собрал все возможные награды, но в 2005-м проиграл канадцам.

Лучший российский игрок сейчас – Александр Овечкин

Собрал все возможные награды, но в 2010-м проиграл канадцам.

1986

Звезда молодежных чемпионатов мира – Евгений Малкин

Стал первым российским MVP чемпионата мира. Это случилось в 2006-м, хотя сборную России тогда высекли в финале канадцы – 5:0.

Лучший российский игрок сейчас – Евгений Малкин

Стал первым российским MVP в плей-офф НХЛ.

1987

Звезда молодежных чемпионатов мира – нет

В 2007-м результативно играли Бумагин и Макаров, в своем стиле действовал Зубарев, были полезны Чурилов и Илья Зубов. Но их вел вперед Алексей Черепанов, паренек 1989 года рождения.

Лучший российский игрок сейчас – Вадим Шипачев

Шипачев стал лучшим снайпером российской молодежки во время суперсерии-2006 с Канадой, но по непонятным причинам (возможно, что травма), на мир не поехал. С другой стороны, не нашлось места в составе и Егору Миловзорову, набравшему в тех матчах с канадцами 7 очков. Так или иначе в шведские Лександ и Муру поехали не они, что не помешало тому же Шипачеву вырасти в классного центра.

1988

Звезда молодежных чемпионатов мира – Виктор Тихонов

Он входил в расширенный состав сборной и перед чемпионатом мира-2007, но после нуля очков и «минус 4» в шести играх турне по Канаде его кандидатуру всерьез не рассматривали. За год Тихонов окреп физически и психологически, дорос до основного состава «Северстали» и стал лидером национальной команды. Играя с Саюстовым и Голубцовым, он забил пять голов, и хотя наши остались только с бронзой, а больше всего очков набрал ван Римсдик, Тихонова назвали лучшим нападающим первенства.

Лучший российский игрок сейчас – Сергей Бобровский

В 2014-м Виктор стал лучшим нападающим уже взрослого чемпионата мира, но если поставить перед выбором, кого из игроков 1988 года рождения – его или Сергея Бобровского – вы бы взяли в свою команду, больше голосов набрал бы вратарь. На молодежном уровне он также был совсем неплох, но в 2008-м его затмил Стив Мэйсон.

1989

Звезда молодежных чемпионатов мира – Алексей Черепанов

Свой первый турнир завершил с серебряной медалью в компании Кэри Прайса, Патрика Кэйна, Джонатана Тэйвса и Криса Летанга, которые вместе с ним вошли в символическую сборную чемпионата. Черепанов к тому же стал лучшим снайпером, хотя был на пару лет младше некоторых участников. Второй чемпионат принес ему разочаровывающую бронзу. Золото должно было стать его в 2009-м, но в Оттаву российская команда отправилась без своего лидера.

Лучший российский игрок сейчас – Евгений Дадонов

Воспитанник «Трактора» без особого успеха поиграл в НХЛ, пробился в сборную из «Донбасса», а сейчас он один из ведущих нападающих СКА. С молодежных чемпионатов Дадонов привез две бронзы.

1990

Звезда молодежных чемпионатов мира – Никита Филатов

Давайте просто посмотрим на представление Филатова от TSN. Нынешний генменеджер «Далласа» Джим Нил говорит о нем в одном контексте с Кросби и Овечкиным, а единственным недостатком Филатова называет его национальность. Он русский, может не уехать из КХЛ.

Лучший российский игрок сейчас – Вячеслав Войнов

Нужно поздравить Никиту Филатова с третьим голом в сезоне (почаще бы ему играть против ХК «Сочи»). В НХЛ у него не сложилось, а главной звездой его возрастной группы стал Вячеслав Войнов. К сожалению, звездой не только на площадке, но и криминальных новостей. Если смотреть на лучших вот прямо сейчас, пока защитник «Лос-Анджелеса» отбывает дисквалификацию, то это Дмитрий Кугрышев. На молодежных чемпионатах он все как-то был в тени, а в «Сибири» просто расцвел.

1991

Звезда молодежных чемпионатов мира – Владимир Тарасенко

Лучший российский игрок сейчас – Владимир Тарасенко

Как и в случае с Малкиным и Овечкиным, без какой-то альтернативы. Капитан сборной на чемпионате мира в Баффало уже звезда НХЛ. Панарин, Зайцев и другие далеко позади.

1992

Звезда молодежных чемпионатов мира – Евгений Кузнецов

Пару лет назад Sports.ru назвал его лучшим игроком молодежной сборной России в истории, и с тех пор наше мнение не изменилось.

Лучший российский игрок сейчас – Евгений Кузнецов

Это год Наместникова, Антипина, Арзамасцева, Ожиганова, Апалькова, Барбашева, Гусева, Телегина, Земченко и Кирилла Кабанова, так что выбор невелик. Но и Кузнецов в последних матчах «Вашингтона» выглядит все лучше.

1993

Звезда молодежных чемпионатов мира – Никита Кучеров

Что удивительно по двум причинам. Его одногодка – Наиль Якупов, считавшийся лучшим юниором 1993 года рождения. Во-вторых, Варнаков вообще не хотел брать Кучерова на МЧМ-2013. 5 шайб и 8 очков Никиты показали, что тренер едва не совершил большую ошибку.

Лучший российский игрок сейчас – Никита Кучеров

Фото: Fotobank/Getty Images/Jim McIsaac/Jiri Kolis/Rick Stewart/Richard Wolowicz; REUTERS/Shaun Best