😞 Грусть дня – семья и друзья Жоао Педро собрались на объявление состава сборной Бразилии на ЧМ...
Карло Анчелотти не вызвал Жоао Педро в сборную Бразилии на чемпионат мира.
Лучший игрок «Челси» минувшего сезона не попал в окончательную заявку команды. А явно планировал… Такая компания из друзей и родственников нападающего собралась отмечать то, чего не произошло.
Карло Анчелотти все объяснил: «Поверьте, мне обидно за Жоао Педро. С таким сезоном, вероятно, он заслужил поехать на чемпионат мира. Однако, со всем возможным уважением и с такой большой конкуренцией, мы выбрали других игроков. Но нам действительно жаль Жоао. Мне жаль».
