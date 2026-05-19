Карло Анчелотти не вызвал Жоао Педро в сборную Бразилии на чемпионат мира.

Лучший игрок «Челси» минувшего сезона не попал в окончательную заявку команды. А явно планировал… Такая компания из друзей и родственников нападающего собралась отмечать то, чего не произошло.

Карло Анчелотти все объяснил : «Поверьте, мне обидно за Жоао Педро. С таким сезоном, вероятно, он заслужил поехать на чемпионат мира. Однако, со всем возможным уважением и с такой большой конкуренцией, мы выбрали других игроков. Но нам действительно жаль Жоао. Мне жаль».

