Самые дорогие команды без единого трофея в сезоне. Два клуба могут обновить исторический рекорд
«Мадрид» вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала от «Альбасете» из второго дивизиона. В Лиге чемпионов «королевский клуб» не справился с «Баварией» в четвертьфинале. В Ла Лиге к чемпионству мчится «Барселона», хотя математически у «сливочных» еще есть шанс на титул.
Похоже, «Мадрид» второй сезон подряд останется без трофеев. А ведь суммарная стоимость всех подопечных Альваро Арбелоа Transfermarkt оценивает в 1,3 млрд евро.
Портал составил топ самых дорогостоящих команд, которые в конце сезона остались без трофеев. Сейчас исторический рейтинг возглавляет состав «Арсенала» в сезоне-2024/25. «Канониров» в текущей кампании могут обойти «Мадрид» Арбелоа и нынешняя команда Артеты.
В рейтинг Transfermarkt также могут попасть «Челси» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы технически остаются в борьбе за Премьер-лигу, а вот у лондонцев еще есть шанс на победу в Кубке Англии – в финале сыграют с «Ман Сити».
Самые дорогие команды без единого трофея в сезоне
Рекорд «Арсенала» обновится?
Ржака,но в АПЛ Арсенал занимает второе место по вторым местам за всю историю английского чемпа🤣🤣🤣
Так в 19/20 рекорд принадлежат Барсе, но из-за роста цен на игроков, в последующие е годы она двинулась на 8 строчку.
Эта стоимость состава а он необязательно покупался весь. Так что лечись)