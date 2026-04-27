Самые дорогие команды без единого трофея в сезоне. Два клуба могут обновить исторический рекорд

«Мадрид» вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала от «Альбасете» из второго дивизиона. В Лиге чемпионов «королевский клуб» не справился с «Баварией» в четвертьфинале. В Ла Лиге к чемпионству мчится «Барселона», хотя математически у «сливочных» еще есть шанс на титул.

Похоже, «Мадрид» второй сезон подряд останется без трофеев. А ведь суммарная стоимость всех подопечных Альваро Арбелоа Transfermarkt оценивает в 1,3 млрд евро.

Портал составил топ самых дорогостоящих команд, которые в конце сезона остались без трофеев. Сейчас исторический рейтинг возглавляет состав «Арсенала» в сезоне-2024/25. «Канониров» в текущей кампании могут обойти «Мадрид» Арбелоа и нынешняя команда Артеты.

В рейтинг Transfermarkt также могут попасть «Челси» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы технически остаются в борьбе за Премьер-лигу, а вот у лондонцев еще есть шанс на победу в Кубке Англии – в финале сыграют с «Ман Сити».

Самые дорогие команды без единого трофея в сезоне

Клуб/Сезон/Стоимость состава

Рекорд «Арсенала» обновится?