🤦♀️ «Увеличьте гребаную разницу в зарплатах». Отвратительный гол из полуфинала женской ЛЧ стал хитом соцсетей
В полуфинале женской Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл на «Эмирейтс» «Лион». Хозяйки поля отыгрались на 58-й минуте. Но лучше этот гол никому не показывать.
Идеальная антиреклама женского футбола.
Эпизод стал вирусным в соцсетях.
💭 «Увеличьте гребаную разницу в зарплатах».
💭 «Настолько плохо, что на одном уровне с Кариусом».
💭 «Меня даже не игра вратаря смешит, а все, что было до этого – еле катящийся мяч, который никто не попытался перехватить».
💭 «Буду скидывать, когда лень писать «кринж».
💭 «Мы все подумали об одном».
Как вам?
Также пару недель назад игрок Порту лупанул по своим воротам с игре с Форест и забил автогол, потому что вратарь вообще в другом месте находился
Это на вскидку пару последних матчей, и это мужской футбол и поздние стадии еврокубков.
В мужском футболе бывают ситуации и похуже.
Я такой хрени насмотрелся в этом сезоне от Конате в защите, он бы не затерялся в женском точно))
Скорее к тому как защита выстроилась вопросы, но это и забавно, в мужском футболе такого розыгрыша не увидишь
Розыгрыш штрафного интересный, кстати.
а то что скорости другие.... ну так любой женский спорт - в нём скорости пониже будут, чем в мужском.
а так... лишь бы нравилось)
мне не нравится женский футбик.
потому что несмотрибельно.
это как посмотреть матч Бавария - реал, а потом включить Оренбург - Нижний Новгород (со всем уважением), но по факту, скорости разные, даже в мужском футбике между пацанами, что уж говорить про женский.
а потому и несмотриьельно.
но!
тот же большой теннис женский обожаю,например, или волейбол, гандбол и да, даже керлинг смотрю иногда.