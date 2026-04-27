🤦‍♀️ «Увеличьте гребаную разницу в зарплатах». Отвратительный гол из полуфинала женской ЛЧ стал хитом соцсетей

В полуфинале женской Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл на «Эмирейтс» «Лион». Хозяйки поля отыгрались на 58-й минуте. Но лучше этот гол никому не показывать.

Идеальная антиреклама женского футбола.

Эпизод стал вирусным в соцсетях.

💭 «Увеличьте гребаную разницу в зарплатах».

💭 «Настолько плохо, что на одном уровне с Кариусом».

💭 «Меня даже не игра вратаря смешит, а все, что было до этого – еле катящийся мяч, который никто не попытался перехватить».

💭 «Буду скидывать, когда лень писать «кринж».

💭 «Мы все подумали об одном».

