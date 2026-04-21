Печальный пост Экитике. Травма забрала у француза ЧМ

Юго Экитике получил разрыв ахилла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Форвард может провести в лазарете год, на грядущий чемпионат мира француз точно не отправится.

В своем втором аккаунте Экитике поделился печальной публикацией, в которой собрал фотографии из больницы, сгенерированные изображения о его травме и упущенной мечте о мундиале.

«Я выбыл, но скоро вернусь», – написал Юго.

Последним Экитике добавил в подборку видео репера Мак Миллера, в котором молодой человек говорит о том, как прекрасна жизнь. 26-летнего музыканта не стало в 2018 году.

Здоровья Юго. 

