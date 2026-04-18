Повторюшка Олисе. Копировал движения Кейна во время празднования
Майкл Олисе плох не только в общении с прессой, талантливому футболисту тяжело выражать эмоции, даже когда он отмечает важную победу. Награду лучшему игроку ответного матча против «Мадрида» француз держал с несчастным видом.
Болельщики с трибун запечатлели, как во время празднования победы с фанатами Олисе копирует жесты Харри Кейна.
Англичанин тряс кулаком.
Майкл посмотрел на партнера и повторил жест.
Затем Кейн начал аплодировать трибунам.
Олисе бросил взгляд на одноклубника и вновь повторил за старшим.
Харри отомстил повторюшке – затащил недовольного Майкла на интервью.