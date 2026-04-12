«Он даже не прочитал передачу». Анри показательно разнес игру Мбаппе против «Баварии» 😳
Килиан Мбаппе часто подвергается критике, даже несмотря на отличные статистические показатели. Но одно – когда жалуются вечно недовольные фанаты или хейтеры, другое – легенда мирового футбола.
Так оно и вышло. Тьерри Анри не понимает, во что играет Мбаппе. И показал это на примере.
«Посмотрите, где он находится и снова получает мяч. Не на позиции девятки. Посмотрите, где он стоит – опять. Там всегда есть несколько игроков. Ему не нужно там быть. Останься в середине. Но он любит уходить на левый фланг. Как Винисиус. Посмотрите, мяч сейчас будет у Камавинга. И это самый выдвинутый игрок. Так не должно быть. Но он снова здесь. Просто попробуй играть возле штрафной. Напряги их. Будь там. Ему нравится играть под защитниками. Стой с ним. Мяч на фланге. А сейчас – забегай. Замыкай. Он даже не прочитал передачу».
А так то, что показывает Анри, не новость. Ему не то что Анри, который следит за игрой из экрана, а Вини сказал, показал, на своем примере даже показал в недавнем матче. Сперва он подошел к Мбаппе и наглядно уккзал на центр шьрафной, потом на одной из атак сам туда забежал и забил, сразу после празднования опять обратился Киллиану и еще раз что-то сказал, объясняя что-то на пальцах. Вот у Вини лучше получается играть инсайдом, он очень хорошо делает передачи, видит и умеет.
Мбаппе в очень многих аспектах сильнее и Кейна и Бензема, который много лучше Кейна
Анри прав. Чугунов неправ. Очевидно же)
одно дело, когда фанаты или хейтеры не понимают как чугунов попал в журналистику.
другое дело что бы сказала легенда.