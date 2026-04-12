«Он даже не прочитал передачу». Анри показательно разнес игру Мбаппе против «Баварии» 😳

Килиан Мбаппе часто подвергается критике, даже несмотря на отличные статистические показатели. Но одно – когда жалуются вечно недовольные фанаты или хейтеры, другое – легенда мирового футбола.

Так оно и вышло. Тьерри Анри не понимает, во что играет Мбаппе. И показал это на примере.

«Посмотрите, где он находится и снова получает мяч. Не на позиции девятки. Посмотрите, где он стоит – опять. Там всегда есть несколько игроков. Ему не нужно там быть. Останься в середине. Но он любит уходить на левый фланг. Как Винисиус. Посмотрите, мяч сейчас будет у Камавинга. И это самый выдвинутый игрок. Так не должно быть. Но он снова здесь. Просто попробуй играть возле штрафной. Напряги их. Будь там. Ему нравится играть под защитниками. Стой с ним. Мяч на фланге. А сейчас – забегай. Замыкай. Он даже не прочитал передачу».

