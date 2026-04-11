🎥 Дьокереш забил 18-й гол в сезоне. Идет за рекордом Анри

Эли Жуниор Крупи вывел «Борнмут» вперед на 17-й минуте матча 32-го тура АПЛ против «Арсенала». На 35-й минуте «Арсенал» заработал пенальти после того, как мяч попал в руку Райану Кристи.

С одиннадцатиметровым без проблем справился Виктор Дьокереш – это 18-й гол нападающего за «Арсенал» в текущем сезоне. В восьми последних встречах за клуб и сборную швед забил семь мячей.

Как подсчитал статистический портал Opta, лишь два игрока в эпоху Премьер-лиги забили за «канониров» больше Дьокереша в свой дебютный сезон – речь о Тьерри Анри и Алексисе Санчесе.

В сезоне-2014/15 чилиец отличился 25 раз во всех турнирах. Рекорд по голам за дебютный сезон в составе «Арсенала» принадлежит великому Тьерри Анри: легенда в сезоне-1999/00 забил 26 голов.

Насколько близко Виктор подберется к рекорду Тити?