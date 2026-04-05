Уилшер считает, что Дауман должен ехать с Англией на ЧМ. Сравнил с Ямалем 😳
Некогда самый талантливый английский полузащитник Джек Уилшер взял слово.
Экс-канонир считает, что Томасу Тухелю стоит взять Макса Доумана на чемпионат мира:
«Макс Доуман определенно достаточно хорош, чтобы попасть в состав сборной Англии. Ламин Ямаль поехал на Евро в возрасте 16 лет, и он был лучшим игроком турнира».
Напомним, 16-летний Доуман провел 14 минут в текущем сезоне АПЛ. На его счету один гол. Также у юноши 18 минут в Лиге чемпионов.
