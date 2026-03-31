😲 Пять билетов на Евро-2028 = одно парковочное место на ЧМ-2026. Как вам такое?

Вчера стало известно, что стоимость билетов на матчи Евро-2028 будет значительно ниже, чем на предстоящий чемпионат мира в США. И даже по сравнению с Евро-2024.

На матчи сборной Англии в 2024-м можно было попасть за $220 – это самая дешевая категория.

В 2028-м потенциально можно посмотреть все три матча группового этапа за эти деньги. Самый дешевый билет на игру турнира будет стоить около $35.

Любопытно, что в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке цена парковочного места на стадионе во время матча ЧМ составляет от 175 до 225 долларов.