У Левандовского появилось новое прозвище. Придумал Ямаль

В нынешней «Барсе» слова о семейной атмосфере перестают быть метафорой. Ханси Флик своим подопечным годится в отцы, а для некоторых по возрасту и вовсе может быть дедом.

Роберт Левандовски много раз рассказывал, что при переходе в «блауграну» боссы просили поляка делиться опытом с молодежью. Нападающий свою роль принимает смиренно: «Ребята заряжают меня энергией. Мне среди них очень комфортно. Я старше родителей некоторых партнеров. Они относятся ко мне как к отцу, это забавно».

Ламин Ямаль старшему одноклубнику дал прозвище. На тренировке Ламин обратился к Флику, рукой указывая на Левандовского: «Эй, мистер, тренер. Дедуля! Дедуля!»

37-летний дедуля Роберт обещал сводить Ламина на танцы , когда парню исполнится 18 лет. Мы не знаем, сходили ли футболисты на дискотеку, но отцовские шутки поляк на молодом испанце уже практикует. Недавно Левандовски предложил Ламину дернуть себя за палец.

Что было дальше, мы, конечно, знаем.