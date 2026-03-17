1 мин.
9

Все восхищаются «Комо», но есть интересный нюанс – там вообще не играют итальянцы 🇮🇹❌

«Комо» все ближе к попаданию в Лигу чемпионов. Есть реальные шансы, что в следующем сезоне в еврокубке сыграет итальянская команда… без итальянцев.

Смотрите, какова ситуация: за 29 туров Серии А итальянец из «Комо» провел на поле лишь одну минуту. Этот герой – 32-летний защитник Эдоардо Гольданига.

Это плохо?

Клубы
logoсерия А Италия
logoКомо