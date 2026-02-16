☃️ «Буде-Глимт» в среду принимает «Интер» в ЛЧ. А сегодня расчищает стадион от снега

Раунд плей-офф ЛЧ уже стучится в двери. Кому-то повезло выйти в 1/8 финала напрямую, а кто-то еще поборется за вакантные места.

Повезло ли «Интеру»? Вряд ли. «Буде-Глимт» очень хорош, а играть в феврале в Норвегии сомнительное удовольствие.

Да и вообще, еще стадион от снега надо вычистить.

А вдруг опять завалит?