😱 Что творит «Бернли»! Летели 0:2 к 40-й и забили три до перерыва 😮

Нет, друзья. В футболе Олимпиада каждый тур.

В матче АПЛ «Кристал Пэлас» – «Бернли», как оказалось, невозможно соскучиться.

Сначала показалось, что хозяева почуяли кровь и вот-вот мы увидим тот самый «Пэлас», который несколько месяцев никто не мог обыграть. Но «Бернли» показал, что кровь была не из их раны.

К 40-й минуте «Пэлас» вели с преимуществом в два мяча. А далее: Межбри отыграл один мяч, Энтони сравнял счет и 45+2’ Лерма срезает мяч в свои ворота. 2:3.

Лицо болельщиков представили?