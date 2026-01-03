Топ-6 самых креативных игроков АПЛ – предсказуемо, но все равно удивительно 😯

Whoscored поделились статистикой за 2025-й год: оказывается, в числе топ-6 самых креативных игроков АПЛ нет места представителям «Манчестер Сити». Зато есть сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед».

Не всех удивит лидер, но хотя бы оцените отрыв:

1) Бруну Фернандеш – 103 {созданных момента};

2) Мохамед Салах – 86;

3) Энцо Фернандес – 73;

4) Бриан Мбемо – 65;

5) Деклан Райс – 65;

6) Доминик Собослаи – 65.

Как считаете, о чем говорит эта статистика – что игра некоторых команд слишком зависима от лидеров или просто настолько хороши эти футболисты?