Топ-6 самых креативных игроков АПЛ – предсказуемо, но все равно удивительно 😯
Whoscored поделились статистикой за 2025-й год: оказывается, в числе топ-6 самых креативных игроков АПЛ нет места представителям «Манчестер Сити». Зато есть сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед».
Не всех удивит лидер, но хотя бы оцените отрыв:
1) Бруну Фернандеш – 103 {созданных момента};
2) Мохамед Салах – 86;
3) Энцо Фернандес – 73;
4) Бриан Мбемо – 65;
5) Деклан Райс – 65;
6) Доминик Собослаи – 65.
Как считаете, о чем говорит эта статистика – что игра некоторых команд слишком зависима от лидеров или просто настолько хороши эти футболисты?