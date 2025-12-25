🎥 Ямаль подарил волшебное воспоминание детям. Ворвался в игру ребят на пляже в Дубае
Ламин Ямаль проводит зимний перерыв в Дубае. На отдыхе самый дорогой игрок планеты сделал классный сюрприз местным подросткам – прямо на пляже вместе с ребятней сыграл в футбол.
В отпуск Ламин отправился с семьей – мамой и младшим братом. До вылета в Дубай испанец показал, как тренируется вместе с мамой в громадном доме, купленном для семьи с зарплаты 18-летней звездочки «Барсы».
У Ямаля еще есть немного времени на отдых, следующий матч «Барселона» проведет только 3 января. Правда, «блауграну» ждет непростой матч – каталонское дерби в 18-м туре Ла Лиги. Как пишет испанская пресса, «Эспаньол» уже устанавливает дополнительные сетки на трибунах, чтобы болельщики не забросали посторонними предметами Жоана Гарсию.
Как вам игра Ламина на песке?
Атлантис номер на двоих на 7или 8 ночей на завтраках был где то 8500 Евро)