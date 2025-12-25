🎥 Ямаль подарил волшебное воспоминание детям. Ворвался в игру ребят на пляже в Дубае

Ламин Ямаль проводит зимний перерыв в Дубае. На отдыхе самый дорогой игрок планеты сделал классный сюрприз местным подросткам – прямо на пляже вместе с ребятней сыграл в футбол.

В отпуск Ламин отправился с семьей – мамой и младшим братом. До вылета в Дубай испанец показал , как тренируется вместе с мамой в громадном доме, купленном для семьи с зарплаты 18-летней звездочки «Барсы».

У Ямаля еще есть немного времени на отдых, следующий матч «Барселона» проведет только 3 января. Правда, «блауграну» ждет непростой матч – каталонское дерби в 18-м туре Ла Лиги. Как пишет испанская пресса, «Эспаньол» уже устанавливает дополнительные сетки на трибунах, чтобы болельщики не забросали посторонними предметами Жоана Гарсию.

