🎥 Гимараэс забил прямым ударом с углового! Для «Ньюкасла» этот мяч исторический

В рамках 15-го тура Премьер-лиги в гости к «Ньюкасл» заглянул «Бернли». На 31-й минуте счет открыл Бруно Гимараэс – отличился капитан очень красиво.

Бразилец отправил мяч в ворота соперника прямым ударом с углового.

Видео гола от болельщика с трибун.

Для «сорок» мяч получился историческим: игрок «Ньюкасла» впервые забил прямым ударом с углового в матче Премьер-лиги. За 20 матчей во всех турнирах этого сезона Гимараэс забил пять голов и отдал пять ассистов.

Красота.