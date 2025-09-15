📝 «Реал» идет жаловаться на судейство в ФИФА. Знаете, какие аргументы? Сравнительная статистика с «Барселоной» 🤦
Испанское радио Tiempo de Juego рассказало о планах мадридского «Реала» в очередной борьбе с «несправедливым» судейством.
Мадридцы планируют пожаловаться в ФИФА на судейские ошибки в испанском футболе. Отчет будет включать сравнительную статистику с «Барселоной», которая выставит «Реал» в невыгодном положении с точки зрения: красных карточек, пенальти, фолов, потерянных очков и т.д.
В соцсетях не оценили идею «Реала».
💭 «О, «Мадрид» уже в сентября начинает бороться за титул в суде».
💭 «Займитесь своей командой и перестаньте ныть, как дети».
💭 «В прошлом сезоне это уже было. Они буквально тряслись и гадили в свои штаны».
💭 «Если бы «Бавария» сделала то же самое, то все руководство «Мадрида» уже сидело бы в тюрьме».
💭 «Ну жалуйтесь. «Арсенал» все равно ваш отец».