📝 «Реал» идет жаловаться на судейство в ФИФА. Знаете, какие аргументы? Сравнительная статистика с «Барселоной» 🤦

Испанское радио Tiempo de Juego рассказало о планах мадридского «Реала» в очередной борьбе с «несправедливым» судейством.

Мадридцы планируют пожаловаться в ФИФА на судейские ошибки в испанском футболе. Отчет будет включать сравнительную статистику с «Барселоной», которая выставит «Реал» в невыгодном положении с точки зрения: красных карточек, пенальти, фолов, потерянных очков и т.д.

В соцсетях не оценили идею «Реала».

💭 «О, «Мадрид» уже в сентября начинает бороться за титул в суде».

💭 «Займитесь своей командой и перестаньте ныть, как дети».

💭 «В прошлом сезоне это уже было. Они буквально тряслись и гадили в свои штаны».

💭 «Если бы «Бавария» сделала то же самое, то все руководство «Мадрида» уже сидело бы в тюрьме».

💭 «Ну жалуйтесь. «Арсенал» все равно ваш отец».