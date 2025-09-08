😳 Кейн и Олисе пожаловались Компани на устаревшие тренировочные ворота в «Баварии». Совет директоров отказался покупать новые – Венсан оплатил все сам 🫣

Крупный портал Bayern Space, посвященный «Баварии», поведал очень интересный инсайд из немецкого клуба.

Они сообщают, что Венсан Компани на свои деньги купил дорогостоящее оборудование, чтобы повысить качество тренировок команды.

Например, бельгиец купил FORZA Alu110 Freestanding Stadium Box Goals, или просто – футбольные ворота на колесах, выполненные по стандартам FIFA (7,32 м × 2,44 м). Стоимость одних ворот – три тысячи евро.

Их используют во многих элитных клубах. Одна из особенностей – сетка, натянутая таким образом, что мяч, попав в ворота, вылетает обратно, имея зависимость от силы удара.

«Бавария» использовала прошлые тренировочные ворота почти 20 лет, сообщает Bayern Space. Сетки провисли, цвета размылись, мяч просто влетал в ворота, а зоны было трудно разглядеть. Это возмутило несколько именитых игроков, выразивших руководству недовольство. Майкл Олисе и Харри Кейн – в их числе.

Совет директоров, однако, отверг необходимость обновления оборудования, считая это ненужной статьей расходов. Но Компани не согласился – он считает, что такие нюансы влияют на качества подготовки команды. Все расходы Венсан взял на себя.

Через месяц Октоберфест.