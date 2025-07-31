🎥 Комментаторы клубного ТВ «Барсы» колко пошутили о Модриче. Фанаты «Мадрида» в ярости 🤬

Клубное телевидение «Мадрида» славится своей провокационностью, местные эксперты критикую все и всех – судей, соперников «Реала», лигу, европейских футбольных чиновников.

В Каталонии, похоже, решили, что пора дать ответ столичным конкурентам. На клубном канале «Барсы» транслировали предсезонную встречу «блауграны» и «Сеула», под занавес первого тайма комментатор решили вспомнить легенду «сливочных»:

«Мы же так и не отдали дань уважения Луке Модричу, а он этого заслуживает. Его последним выдающимся достижением стала передача на Жюля Кунде в финале Кубка Испании, отдаем ему должное. Кроме шуток, карьера одного из лучших полузащитников этого века была великолепна».

Второй комментатор подчеркнул, что высказывание шуточное: «Это шутка, шутка, максимальное уважение Луке Модричу».

Фанатам «королевского клуба» шутка очень не понравилась, в соцсетях клубное ТВ «Барсы» ругают, напоминая о достижениях Модрича.

Один из комментариев:

«Когда Иньеста завершил карьеру, «Реал» опубликовал официальное заявление, в котором восхвалял его карьеру. Сегодня официальное ТВ «Барселоны» сказало такое о Модриче. Клуб без класса».

Голос из лагеря «блауграны»:

«Буду честен, мне не понравилось, что комментаторы ТВ «Барсы» сказали о Модриче. Больше похоже на стеб в «Твиттере», чем на слова профессионалов официального канала клуба. И все же, фанаты «Мадрида», вы последние, кому стоит что-то говорить о профессионализме официальных клубных медиа».

Кто прав, кто виноват?

Почему клубное ТВ «Реала» такое токсичное? Как оно вообще устроено и зачем нужно