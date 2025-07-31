«Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 обыграл «Борнмут» в предсезонном турнире английских клубов в США. Все голы в противостоянии забили футболисты «красных дьяволов» – Де Лигт под занавес встречи отправил мяч в свои ворота.

Чудо-тайм провел Патрик Доргу. 20-летний защитник оформил 1+1 по «гол+пас» и заслуженно был назван лучшим игроком встречи.

На 8-й минуте помог Расмусу Хейлунду открыть счет.

А на 25-й забил сам после передачи Мэйсона Маунта.

После игры Патрик получил похвалу от кэпа: «Что за матч, зверюга».

Бруну отметил и молодого Итана Уильямса, на счету которого четвертый гол манкунианцев: «Так держать, пацан».

В двух первых матчах предсезонки «Ман Юнайтед» одержал победу с суммарным счетом 6:2.

Идут солидно?

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