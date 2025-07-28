«Это как сравнивать начинающего художника с Ван Гогом». Гвардиола призвал прекратить сравнения Ямаля с Месси 🎨

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не готов сравнить навыки Ламина Ямаля с Лионелем Месси. Испанец считает, что юной звезде «Барсы» еще много предстоит доказать в своей карьере.

«Мы должны позволить Ламину Ямалю проложить свой собственный путь, и когда пройдет 15 лет, мы сможем сказать, лучше ли он Месси или нет…

Тот факт, что его сравнивают с Лионелем, сам по себе имеет огромное значение. Это как сравнивать начинающего художника с Ван Гогом», – заключил Пеп.

И в чем он не прав?