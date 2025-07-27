💣 Исак хочет в «Ливерпуль». «Ньюкасл» ждет предложение в ближайшие семь дней

Журналист Daily Mail Крейг Хоуп сообщает, что «Ньюкасл» ждет предложения от «Ливерпуля» о трансфере Александера Исака.

«Сороки» получили просьбу от игрока отпустить его в другой клуб. Исак хочет сменить команду уже текущим летом.

«Ньюкасл» рассчитывает получить предложение от действующих чемпионов Англии уже на следующей неделе. Стоимость футболиста оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов.

Фанаты ошеломлены.

💭 «Нельзя отдавать за него больше 100 млн. Не нужно повторять ошибки «Барсы».

💭 «Ливерпуль» хочет всю трансферную историю за лето переписать?»

💭 «Я даже не знаю, что он может сделать на эти деньги».

💭 «А не проще купить титул?»