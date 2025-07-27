Марко Арнаутович на правах свободного агента покинул «Интер» и подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой».

Этот трансфер нападающей обещал Синише Михайловичу, с которым Марко работал в «Болонье». Обрадовать наставника не вышло: в декабре 2022-гоМихайлович умер после продолжительной борьбы с лейкемией.

На первой пресс-конференции в «Црвене Звезде» Арнаутович заплакал:

«Он был братом, отцом, всем для меня. Я говорил ему, что однажды перейду сюда, мы много об этом говорили в «Болонье». Я говорил с его женой и детьми, все плакали. За те дни, что я здесь, я плакал больше, чем за всю жизнь».

Когда фанаты начали распевать имя Михайловича, Арнаутович тоже прослезился.

Есть вещи важнее футбола.