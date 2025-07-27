«Арсенал» со счетом 3:2 обыграл «Ньюкасл» в предсезонном матче, за «канониров» забили Микель Мерино и Мартин Эдегор, еще один мяч «сороки» отправили в собственные ворота.

Встреча прошла в Сингапуре, местные поклонники «Арсенала» первыми увидели Виктора Дьокереша в клубных цветах. Шведа презентовали в качестве нового игрока «канониров» перед встречей с «Ньюкаслом», но участие в матче он не принял.

Счастливый!

Следующей игрой «Арсенала» в предсезонке станет встреча с «Тоттенхэмом». Микель Артета рассказал, стоит ли болельщикам ждать появления новичка на поле:

«Как я понимаю, после чемпионства со «Спортингом» у него не было командных тренировок. Мы оценим его состояние завтра, он прошел все медицинские обследования, все выглядит хорошо. Думаю, очень важно довести его до нужного уровня физической подготовки.

Мы не собираемся тормозить процесс, ведь мы, конечно, хотим, чтобы он как можно скорее присоединился к нам на поле, но нам нужно провести обследование, этим займется медицинская команда».

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