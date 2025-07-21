Не поверите, но трансфер Экитике не меняет ничего – «Ливерпуль» по-прежнему хочет Исака! 😲

Журналист GiveMeSport и TalkSPORT Бен Якобс пишет, что «Ливерпуль» по-прежнему рассчитывает подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Что шокирует? Близость трансфера Юго Экитике – да, он не сорвался. Просто «мерсисайдцы» хотят сразу двух форвардов.

«Нет сомнений: «Ливерпуль» хочет Александера Исака, будь то сейчас, в январе или следующим летом. Им нужен Исак», – утверждает Якобс.

Фанаты крайне удивлены.

💭 «Творится что-то странное».

💭 «Думал, что выбрали Экитике. Надеюсь, что купим его через год».

💭 «Моя жизнь уже не будет прежней».

💭 «Я уже жду торжественное несоответствие правилам ФФП».

💭 «Но «Ньюкасл» же хочет £150 млн… или…»