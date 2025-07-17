Иско красиво высказался о своем будущем. Процитировал Джейми Каррагера

Иско перезапустил карьеру в «Бетисе». В сезоне-2024/25 он провел за «бетикос» 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 ассистов.

23 голевых действия – лучший результат в карьере 33-летнего испанца в составе команд высшего дивизиона. В Лиге конференций Иско был признан лучшим игроком сезона, а в мае 2025-го за свой перфоманс он получил вызов в сборную Испании впервые за шесть лет.

Казалось, карьера Иско пошла на спад в 2022-м после прощания с «королевским клубом». В свежем интервью L'Équipe испанец вспомнил свой уход из «Мадрида»:

«Когда у тебя не все в порядке с психикой, это отражается на игре. У меня был непростой период и в футболе, и в жизни. Тогда я не знал, как с этим справиться. Единственный, кто виноват в моем уходе, – это я сам».

Говоря о целях на будущее, Иско выдал красивое: «Теперь я хочу оставить футбол до того, как футбол оставит меня».

Испанец практически повторил знаменитую цитату Джейми Каррагера , произнесенную скаузером в адрес Каземиро в 2024-м:

«Его агент, окружение должны сказать ему: хватит. Мы знали его как одного из лучших полузащитников, доминировавших в Европе – он, рядом с ним Кросс и Модрич. Я рядом не стою с его достижениями – он выигрывал Лигу чемпионов, играл в сборной Бразилии и «Реале». Помню, когда сам завершал карьеру, я говорил себе: оставь футбол раньше, чем футбол оставит тебя. Футбол топ-уровня оставил Каземиро».

Иско еще попылит?