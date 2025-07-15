Шансы игроков на «ЗМ» по версии букмекеров. В топ-10 есть Роналду, но нет Палмера 🤯
«ПСЖ» мог провести идеальный сезон, но в финале чемпионата мира среди клубов парижане уступили «Челси» – еще и с болезненным счетом 3:0. Усман Дембеле, до этого забивавший в ворота «Баварии» и «Мадрида», в игре с лондонцами отличиться не смог.
И все же француз остается главным претендентом на «Золотой мяч» по версии букмекеров, его победа на главной индивидуальной премии в футболе оценивается в 80%.
Портал Touchline составил инфографику, иллюстрирующую шансы футболистов на «ЗМ» по оценке букмекеров. После Дембеле идет Ламин Ямаль, чья вероятность победы составляет 25%, третье место за Витиньей и его 11%.
Шансы на «ЗМ» по версии букмекеров
В комментариях, конечно, спорят:
💭 «Тут есть Роналду, но нет Палмера, шутка какая-то».
💭 «По какому показателю Салах выше Рафиньи? Потому что он уничтожил «Саутгемптон» 45 недель назад?»
💭 «После КЧМ странно не видеть в топ-10 Коула Палмера».
💭 «Рафинья должен быть в топ-3, может, даже выше Ямаля, но точно не ниже Мбаппе, который в этом сезоне ничего не выиграл».
💭 «Дембеле и правда должен взять «ЗМ», глупо спорить».
Как вам прогноз букмекеров?
Сбавил так сбавил. У Дембеле вот 15+33. Человек пол года играл как Кулусевски, а вторую половину как Рафинья.
Будет самый позорный обладатель ЗМ в истории.
Как и Месси, конечно