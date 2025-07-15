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Шансы игроков на «ЗМ» по версии букмекеров. В топ-10 есть Роналду, но нет Палмера 🤯

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«ПСЖ» мог провести идеальный сезон, но в финале чемпионата мира среди клубов парижане уступили «Челси» – еще и с болезненным счетом 3:0. Усман Дембеле, до этого забивавший в ворота «Баварии» и «Мадрида», в игре с лондонцами отличиться не смог.

И все же француз остается главным претендентом на «Золотой мяч» по версии букмекеров, его победа на главной индивидуальной премии в футболе оценивается в 80%.

Портал Touchline составил инфографику, иллюстрирующую шансы футболистов на «ЗМ» по оценке букмекеров. После Дембеле идет Ламин Ямаль, чья вероятность победы составляет 25%, третье место за Витиньей и его 11%.

Шансы на «ЗМ» по версии букмекеров

В комментариях, конечно, спорят:

💭 «Тут есть Роналду, но нет Палмера, шутка какая-то».

💭 «По какому показателю Салах выше Рафиньи? Потому что он уничтожил «Саутгемптон» 45 недель назад?»

💭 «После КЧМ странно не видеть в топ-10 Коула Палмера».

💭 «Рафинья должен быть в топ-3, может, даже выше Ямаля, но точно не ниже Мбаппе, который в этом сезоне ничего не выиграл».

💭 «Дембеле и правда должен взять «ЗМ», глупо спорить».

Как вам прогноз букмекеров?

logoКоул Палмер
Клубы
logoЧелси
logoУсман Дембеле
logoПСЖ
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoВитинья
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoАшраф Хакими
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoХвича Кварацхелия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЗолотой мяч