Ашраф Хакими закрутил роман с топ-моделью: новая красивая пара💖

Слухи об отношениях Ашрафа Хаким и топ-модели Имаан Хаммам, похоже, подтверждаются.

Звезда «ПСЖ» и голландская фотомодель египетско-марокканского происхождения были замечены вместе в Нью-Йорке.

Имаан также поддерживала «ПСЖ» в матче с «Реалом» 9 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси и в финале Клубного чемпионата мира.

А в прошлом месяце 28-летняя Имаан также была в Мюнхене, чтобы поддержать марокканскую звезду во время финала Лиги чемпионов, делясь фотографиями с места событий в своих аккаунтах в социальных сетях.

Пара познакомилась на съемках для Vogue.