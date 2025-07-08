Ламин Ямаль продолжает шиковать. Недавно подросток арендовал яхту за пять тысяч евро в день, куда пригласил нескольких девушек. Новая трата молодой звездочки «Барселоны» – золотое колье, украшенное драгоценными камнями.

Главный элемент украшения – инициалы футболиста.

Сине-гранатовые цветочки, конечно, отсылают к «Барселоне».

Число 304 на замке напоминает о праздновании юноши, которое отсылает к последним цифрам почтового индекса его родного района.

Колье выполнено на заказ, разумеется. А теперь внимание: за эксклюзивное украшение 17-летний футболист заплатил 400 тысяч евро.

Как-то так.

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