⭐ Тиаго Силва – легенда трех четвертьфиналистов КЧМ. Кто вошел в сборную его главных товарищей по команде?

Тиаго Силва в 40 лет сыграет в 1/2 КЧМ. Бразилец успел поиграть за три из четырех полуфиналистов турнира – «ПСЖ», «Челси» и его нынешний клуб «Флуминенсе», он не заглядывал только в «Мадрид».

Пожалуй, поклонники всех трех команд могут назвать бразильца клубной легендой. Портал Transfermarkt решил составить команду из футболистов, с которыми Силва чаще всего делил поле.

Со всеми игроками, попавшими в символический состав, защитник выступал за «ПСЖ». Главным товарищем по команде Тиаго оказался Маркиньос – у них 228 совместных матчей за парижан и сборную Бразилии, они провели на поле вместе 17 260 минут.

Совсем немного отстал Марко Верратти, у них с Силвой 224 матча за «ПСЖ» – это 15 480 минут. Третью строчку занял еще один партнер защитника по клубу из столицы Франции: Эдинсон Кавани, который провел с бразильцем 216 игр или 16 015 минут

В команду также вошли: Златан Ибрагимович, Анхель Ди Мария, Лукас Моура, Блез Матюиди, Максвелл, Дани Алвес и Сальваторе Сиригу.

Команда одноклубников Тиаго Силвы по совместным матчам

В полуфинале КЧМ бразильца ждет встреча с «Челси», в случае победы в финале Тиаго может сыграть против «ПСЖ», которому сперва нужно справиться с «Мадридом».

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