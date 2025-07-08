🔥 Конате может оказаться в «Реале» уже этим летом – все из-за «Ливерпуля»

Важная информация от Marca.

Издание пишет, что защитник Ибраима Конате может переехать в Мадрид уже этим летом.

Дело в том, что «Ливерпуль» предпочитает продать футболиста, не желая потерять в деньгах. «Скаузеры» беспокоятся, что через год игрок покинет команду бесплатно.

Англичане готовы ускорит переговорный процесс и пойти на адекватные уступки.

Фанаты отнеслись с пониманием.

💭 «Нам просто не нужен Трент 2.0».

💭 «Могут и подождать годик».

💭 «Это прагматичный ход. Не нужно повторять ошибки, которые были с Трентом».

💭 «Грамотно».

💭 «Поторгуемся».