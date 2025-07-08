🔥 Конате может оказаться в «Реале» уже этим летом – все из-за «Ливерпуля»
Важная информация от Marca.
Издание пишет, что защитник Ибраима Конате может переехать в Мадрид уже этим летом.
Дело в том, что «Ливерпуль» предпочитает продать футболиста, не желая потерять в деньгах. «Скаузеры» беспокоятся, что через год игрок покинет команду бесплатно.
Англичане готовы ускорит переговорный процесс и пойти на адекватные уступки.
Фанаты отнеслись с пониманием.
💭 «Нам просто не нужен Трент 2.0».
💭 «Могут и подождать годик».
💭 «Это прагматичный ход. Не нужно повторять ошибки, которые были с Трентом».
💭 «Грамотно».
💭 «Поторгуемся».