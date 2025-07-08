«5 млн фунтов, и вы можете его забрать». Рэшфорд разозлил фанатов «МЮ» одним комментарием

Маркус Рэшфорд разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед», ответив на вопрос о лучшей атмосфере на стадионе.

Не секрет, что будущее Маркуса не связано с «Юнайтед». Ему разрешили явиться на предсезонку в конце июля, чтобы оформить трансфер.

На просьбу назвать лучший стадион, на котором Рэшфорд побывал за свою карьеру, он ответил: «С точки зрения атмосферы? «Энфилд».

Болельщики «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях не были довольны комментарием Рэшфорда, учитывая соперничество между двумя клубами.

💬«Этот предатель ваш, если вы этого хотите».

💬«5 миллионов фунтов, и вы можете его забрать».

💬«А почему он до сих пор игрок «МЮ».

💬«Проваливай».