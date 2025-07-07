Мартин Субименди – новый игрок «Арсенала». По данным COPE, «канониры» заплатили «Сосьедаду» за испанца 66 млн евро, Transfermarkt называет похожую сумму – 65 млн евро.

Трансфер Субименди стал четвертой самой дорогой покупкой в истории «Арсенала», подсчитали эксперты Transfermarkt. Больше всего «канониры» отдали за Деклана Райса в сезоне 2023/24, «Вест Хэм» получил от соседей чуть больше 116 млн евро.

За Николя Пепе столичный клуб в 2019 году выложил 80 млн евро – это второе место в рейтинге. Переход Субименди также опережает сделка «Арсенала» и «Челси» по Каю Хавертцу, за которого «канониры» заплатили 75 млн евро.

Самые дорогие покупки в истории «Арсенала»

Самый популярный комментарий под публикацией Transfermarkt: «Забавно, что Озил – самый дешевый трансфер, но в то же время лучший в этом списке».

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