«Нэшвилл» на 63-й минуте матча МЛС против «Филадельфии Юнион» остался в меньшинстве, но смог вырвать победу с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 101-й минуте с пенальти забил Хани Мухтар.

Немец помчался к флажку отмечать победный мяч, к нему присоединились все одноклубники. «Нэшвилл» всей командой повторил празднование погибшего Диогу Жоты.

Красивый жест.

Мбаппе забил «Боруссии» невероятную красоту и посвятил гол Диогу Жоте 💖