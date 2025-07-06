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🤑 Трансферы самых дорогих свободных агентов в истории. Сплошные звезды

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«Ювентус» и Джонатан Дэвид подписали соглашение до июня 2030 года. Канадец перебрался из «Лилля» в Турин на правах свободного агента, но «бьянконери» сообщили, что в рамках процесса регистрации новичка клуб понесет дополнительные расходы в размере 12,5 млн евро, сумму выплатят за три финансовых года. 

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 45 млн евро – это десятый самый дорогой футболист в истории, сменивший клуб на правах свободного агента. 

Первое место в рейтинге Transfermarkt занимает переход Килиана Мбаппе в «Мадрид». «Сливочные» забрали главную французскую звезду бесплатно, хотя на тот момент нападающий оценивался в 180 млн евро.

Парижане провернули нечто подобное дважды в сезоне-2021/22: тогда столичный клуб бесплатно забрал себе Лионеля Месси и Джанлуиджи Доннарумму – их переходы занимают второе и третье места в рейтинге. 

Чей трансфер в итоге стал самым выигрышным? 

logoКилиан Мбаппе
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМилан
logoДавид Алаба
logoБавария
logoРоберт Левандовски
logoБоруссия Дортмунд
logoМилан Шкриньяр
logoИнтер
logoЮвентус
logoПоль Погба
logoМанчестер Юнайтед
logoМемфис Депай
logoЛион
logoФранк Кессиэ
logoЛилль
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