🤑 Трансферы самых дорогих свободных агентов в истории. Сплошные звезды

«Ювентус» и Джонатан Дэвид подписали соглашение до июня 2030 года. Канадец перебрался из «Лилля» в Турин на правах свободного агента, но «бьянконери» сообщили , что в рамках процесса регистрации новичка клуб понесет дополнительные расходы в размере 12,5 млн евро, сумму выплатят за три финансовых года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 45 млн евро – это десятый самый дорогой футболист в истории, сменивший клуб на правах свободного агента.

Первое место в рейтинге Transfermarkt занимает переход Килиана Мбаппе в «Мадрид». «Сливочные» забрали главную французскую звезду бесплатно, хотя на тот момент нападающий оценивался в 180 млн евро.

Парижане провернули нечто подобное дважды в сезоне-2021/22: тогда столичный клуб бесплатно забрал себе Лионеля Месси и Джанлуиджи Доннарумму – их переходы занимают второе и третье места в рейтинге.

Чей трансфер в итоге стал самым выигрышным?