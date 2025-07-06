🤑 Трансферы самых дорогих свободных агентов в истории. Сплошные звезды
«Ювентус» и Джонатан Дэвид подписали соглашение до июня 2030 года. Канадец перебрался из «Лилля» в Турин на правах свободного агента, но «бьянконери» сообщили, что в рамках процесса регистрации новичка клуб понесет дополнительные расходы в размере 12,5 млн евро, сумму выплатят за три финансовых года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 45 млн евро – это десятый самый дорогой футболист в истории, сменивший клуб на правах свободного агента.
Первое место в рейтинге Transfermarkt занимает переход Килиана Мбаппе в «Мадрид». «Сливочные» забрали главную французскую звезду бесплатно, хотя на тот момент нападающий оценивался в 180 млн евро.
Парижане провернули нечто подобное дважды в сезоне-2021/22: тогда столичный клуб бесплатно забрал себе Лионеля Месси и Джанлуиджи Доннарумму – их переходы занимают второе и третье места в рейтинге.
Чей трансфер в итоге стал самым выигрышным?
Ну и по некоторым цены вызывают вопросы.
Хотеть продать можно и за миллиард и за два. Но всё ж, цена — это за сколько готовы купить. Раз не покупали, значит и не стоил.