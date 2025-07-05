«Продолжайте ставить пенсионера в ворота». Нойер, хватит мучать фанатов 😩

Мануэль Нойер успел все в матче КЧМ с «ПСЖ» – и получить море оваций, и стать антигероем матча. Остановимся на втором.

Первый звоночек поступил в середине второго тайма, когда Мануэль решил сыграть в свою любимую игру и чуть не поплатился за это.

Неужели нельзя было выбить?

Дембеле не хватило совсем чуть-чуть.

Ну и гол Дезире Дуэ.

Возможно, Нойеру закрыли обзор свои же защитники.

Но Мануэль сделал лишний шаг вправо и получил удар в противоход.

И Париж уже свое не отдал.

А в соцсетях появилось много недовольных.

💭 «Это косяк Нойера».

💭 «Какой позор, что мы одной национальности с ним».

💭 «Он до 50 лет играть будет?»

💭 «Продолжайте ставить пенсионера в ворота».

Не пора ли менять Нойера?