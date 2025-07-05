«Продолжайте ставить пенсионера в ворота». Нойер, хватит мучать фанатов 😩
Мануэль Нойер успел все в матче КЧМ с «ПСЖ» – и получить море оваций, и стать антигероем матча. Остановимся на втором.
Первый звоночек поступил в середине второго тайма, когда Мануэль решил сыграть в свою любимую игру и чуть не поплатился за это.
Неужели нельзя было выбить?
Дембеле не хватило совсем чуть-чуть.
Ну и гол Дезире Дуэ.
Возможно, Нойеру закрыли обзор свои же защитники.
Но Мануэль сделал лишний шаг вправо и получил удар в противоход.
И Париж уже свое не отдал.
А в соцсетях появилось много недовольных.
💭 «Это косяк Нойера».
💭 «Какой позор, что мы одной национальности с ним».
💭 «Он до 50 лет играть будет?»
💭 «Продолжайте ставить пенсионера в ворота».
Не пора ли менять Нойера?
Из за бестолковости защиты вообще разгром должен быть , если бы не Нойер