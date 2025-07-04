😲 Парти покидает «Арсенал» из-за угрозы тюрьмы? У «канонира» снова проблемы

В конце июня стало известно, что Томас Парти не продлит контракт с «Арсеналом», за который провел пять полных сезонов. Изначально, причиной назвали контакт, истекший в конце июня. Но…

Теперь все не так очевидно. Футболиста в начале августа ждет суд из-за обвинений в пяти случаях изнасилования и одном действии сексуального насилия. Потенциальных жертв аж трое.

32-летний футболист обвиняется в эпизодах, произошедших в период с 2021 по 2022 год.

Два пункта обвинения в изнасиловании относятся к одной женщине, еще три пункта – к другой. В сексуальном насилии хавбека обвиняет третья девушка. Суд пройдет 5 августа.

Парти отрицает все обвинения и рад возможности «очистить свое имя».

Известно, что расследование велось с февраля 2022-го, когда в полицию поступили первые обвинения в адрес игрока.

А ведь совсем недавно мы удивлялись странному подписанию Кристиана Нергора в клуб. Значит, все было ясно?