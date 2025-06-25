😟 «Ожидания: Родриго и Дьокереш. Реальность: Нергор». Этот кодовый пароль поймут только фанаты «Арсенала» 😩
За что?
The Athletic пишет, что «Арсенал» близок к долгожданному трансферу.
«Канониры» решились усилить полузащиту. Знаете кем? Кристианом Нергором из «Брентфорда»! Все равно не знаете?
Сделка близка к завершению. Лондонцы заплатят около 11 млн евро.
31-летний датчанин отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами в прошедшем сезоне.
А давайте окунемся в пучину грез английских фанатов в твиттере.
💭 «Они перешли от желания быть претендентами на титул к середине таблицы. Лол».
💭 «Может, им понравился его лоб?»
💭 «Трепещи, «Фулхэм».
💭 «Думаю, их тандем с Кепой принесет немало голов. Нам».
💭 «Если быть фанатом «МЮ» – это фильм «В погоне за счастьем», то жизнь фаната «Арсенала» – это «Достучаться до небес». Но главное, чтобы не «Форрест Гамп».