Подруга Коула Палмера примеряет откровенные платья в США, пока звезда «Челси» играет на Клубном чемпионат

Потрясающая девушка звезды «Челси» Коула Палмера Конни Грейс поделилась в своем Instagram снимками с визита в США, где ее бойфренд принимает участие в Клубном чемпионате мира.

Девушка появилась в платье с вырезом, которое обнажало ее живот и одно плечо.

В Англии Конни управляет маникюрным салоном. У нее более 36 000 подписчиков в Instagram.

Впервые об отношениях Конни и Палмера стало известно в июле 2024 года, когда пару заметили вместе у берегов Ибицы.