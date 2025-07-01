Подруга Коула Палмера примеряет откровенные платья в США, пока звезда «Челси» играет на Клубном чемпионат
Потрясающая девушка звезды «Челси» Коула Палмера Конни Грейс поделилась в своем Instagram снимками с визита в США, где ее бойфренд принимает участие в Клубном чемпионате мира.
Девушка появилась в платье с вырезом, которое обнажало ее живот и одно плечо.
В Англии Конни управляет маникюрным салоном. У нее более 36 000 подписчиков в Instagram.
Впервые об отношениях Конни и Палмера стало известно в июле 2024 года, когда пару заметили вместе у берегов Ибицы.
Но вообще в современном мире это сродни подвигу: быть женой футболиста - да еще и управлять Салоном. Это далеко не так просто как - "Женой Астронавта, "Мясника", или упаси бог "Женой Керосинщика". )