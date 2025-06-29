📸 Суарес лишил Месси роскошного ассиста! «ПСЖ» разнес «Интер Майами»

«ПСЖ» не заметил «Интер Майами» в первом тайме 1/8 финала чемпионата мира среди клубов. На перерыв парижане ушли, ведя в четыре мяча, для Лео Месси встреча с бывшей командой получилась болезненной.

Вот так легенда выглядел за секунды до свистка на перерыв.

Кому как не Лео исправлять положение? На старте второго тайма аргентинец выдал роскошный пас – он в касание перевел мяч на Луиса Суареса во вратарскую.

Уругваец не смог нормально обработать мяч и, соответственно, пробить тоже не вышло. Передача Лео с другого ракурса:

Эх, Луис, если бы забил, у нас появился бы претендент на лучший ассист 1/8 турнира.

«ПСЖ» – любимый французский соперник Месси. Лео за карьеру забил больше, чем весь состав парижан на финал ЛЧ 🤯