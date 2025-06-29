«ПСЖ» – любимый французский соперник Месси. Лео за карьеру забил больше, чем весь состав парижан на финал ЛЧ 🤯
В 1/8 финала чемпионата мира среди клубов Лионеля Месси ждет встреча с бывшей командой – «Интер Майами» сразится с «ПСЖ». Аргентинец играл в столице Франции два года, за этот период он провел за парижан во всех соревнованиях 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 ассистов.
Любопытно, что при всех достижениях Лео в составе «ПСЖ» именно столичный клуб остается одним из его любимых французских соперников – парижанам и «Лиону» Месси забивал чаще, чем любым другим командам из Пятой республики.
Голы Месси в ворота команд из Франции
Портал Score90 подсчитал, что Месси за карьеру забил больше голов, чем все футболисты «ПСЖ», вышедшие в стартовом составе команды на победный финал Лиги чемпионов.
424 гола подопечных Луиса Энрике против 866-ти голов Лео, аргентинец обошел парижан на 442 мяча!
Величие.
12-летний сын Месси играет на турнире MICFootball – когда-то там выступал сам Лео