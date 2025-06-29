В 1/8 финала чемпионата мира среди клубов Лионеля Месси ждет встреча с бывшей командой – «Интер Майами» сразится с «ПСЖ». Аргентинец играл в столице Франции два года, за этот период он провел за парижан во всех соревнованиях 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 ассистов.

Любопытно, что при всех достижениях Лео в составе «ПСЖ» именно столичный клуб остается одним из его любимых французских соперников – парижанам и «Лиону» Месси забивал чаще, чем любым другим командам из Пятой республики.

Голы Месси в ворота команд из Франции

Портал Score90 подсчитал, что Месси за карьеру забил больше голов, чем все футболисты «ПСЖ», вышедшие в стартовом составе команды на победный финал Лиги чемпионов.

424 гола подопечных Луиса Энрике против 866-ти голов Лео, аргентинец обошел парижан на 442 мяча!

Величие.

12-летний сын Месси играет на турнире MICFootball – когда-то там выступал сам Лео