😮 «Он будет сюрпризом». Итальянский журналист сообщил, что Модрич уже подписал контракт с «Миланом»

Итальянский журналист Карлос Пассерини заявил, что «Милан» уже подписал контракт с Лукой Модричем.

«Лука подписан «Миланом».

Для меня он будет сюрпризом. Ожидания большие: он будет основным игроком в «Милане». Я получил подтверждение от близких ему людей. Лука очень взволнован. Он не намерен приезжать в «Милан», чтобы просто доигрывать на пенсии. Он внесет свой вклад, и многие будут им удивлены», – сообщил Пассерини.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что хорват подпишет контакт с «Миланом» после клубного чемпионата мира.