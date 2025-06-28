😮 «Он будет сюрпризом». Итальянский журналист сообщил, что Модрич уже подписал контракт с «Миланом»
Итальянский журналист Карлос Пассерини заявил, что «Милан» уже подписал контракт с Лукой Модричем.
«Лука подписан «Миланом».
Для меня он будет сюрпризом. Ожидания большие: он будет основным игроком в «Милане». Я получил подтверждение от близких ему людей. Лука очень взволнован. Он не намерен приезжать в «Милан», чтобы просто доигрывать на пенсии. Он внесет свой вклад, и многие будут им удивлены», – сообщил Пассерини.
Ранее Фабрицио Романо сообщил, что хорват подпишет контакт с «Миланом» после клубного чемпионата мира.