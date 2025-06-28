💵 Готовьте деньги! «Штутгарт» озверел – требует за Вольтемаде больше €100 млн 😱

Помните, что Ник Вольтемаде попал в шорт-лист мадридского «Реала»? Тот самый 23-летний нападающий «Штутгарта», нашумевший на Евро U21.

Сегодня немецкая молодежка поспорит за золото с англичанами, но на трансферную привлекательность Вольтемаде это уже мало повлияет. Гонка за ним началась.

Kicker сообщает, что «Штутгарт» требует за трансфер нападающего больше €100 млн. Также издание пишет, что игрок достиг соглашения по личному контракту с «Баварией».

В минувшем сезоне Бундеслиги форвард провел 28 матчей и забил 12 голов. На Евро U21 он оформил шесть голов.

Не дорого ли?