🩸 «Реал» жаждет молодой крови – в шорт-листе скаутов четыре игрока с молодежных Евро

Скаутский отдел «Реала» внимательно следит за чемпионатами Европы U19 и U21. На карандаше уже четыре игрока.

Marca предполагает, что нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде может в ближайшее время переехать в Мадрид. Немец очень интересен «Реалу», наравне с французским защитником Кастелло Лукеба, испанским защитником Кристианом Москерой и голландским хавбеком Кисом Смитом.

Вольтемаде лидирует в гонке бомбардиров Евро U21 – на его счету шесть голов. В минувшем сезоне за «Штутгарт» он отличился 12 раз. За ним также следят команды из АПЛ.

Лукеба, выступающий в «Лейпциге», интересен «Ливерпулю» и «Челси».

Защитник «Валенсии» Москера сильно интересует высшие чины «Реала», из-за чего его трансфер особенно ожидаем.

19-летний хавбек «АЗ» Смит в числе лидеров бомбардирской гонки Евро U19 – у него четыре гола.

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