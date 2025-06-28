📸 Жюль Кунде опять раздал стиля. Выгулял свои наряды на Неделе моды в Париже

Жюль Кунде наслаждается заслуженным отпуском после триумфального сезона с «Барсой». Француз сперва заглянул на Ямайку, где посетил музей Боба Марли.

А после махнул в Париж, где проходит Неделя моды – такое мероприятие главный футбольный стиляга , конечно, не мог пропустить.

Кунде стал гостем на показе Louis Vuitton.

Оценил новую коллекцию Kenzo.

Посетил шоу модного дома Вилли Чаварриа.

Пусть отдыхает и наряжается, ведь впереди еще один сезон под руководством строгого Ханси Флика. Сообщается, что предсезонка «блауграны» начнется 13 июля.

Как вам образы?

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