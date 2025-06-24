😲 Холанд сказал, что хотел бы добавить в свою игру – на примере одного игрока

Представьте, что вы Эрлинг Холанд – совершенный форвард.

И вот вам задают вопрос: «Что бы вы хотели добавить в свою игру?»

«Есть много вещей, которые я хотел бы добавить в свою игру. Думаю, что выбрал бы навыки дриблинга Месси. Это было бы здорово, особенно с моим ростом», – признался норвежец.

Уже представили это?