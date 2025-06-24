😲 Холанд сказал, что хотел бы добавить в свою игру – на примере одного игрока
Представьте, что вы Эрлинг Холанд – совершенный форвард.
И вот вам задают вопрос: «Что бы вы хотели добавить в свою игру?»
«Есть много вещей, которые я хотел бы добавить в свою игру. Думаю, что выбрал бы навыки дриблинга Месси. Это было бы здорово, особенно с моим ростом», – признался норвежец.
Уже представили это?
У Холланда есть сильные стороны - физические данные и скорость за счет длинных ног, остальные футбольные навыки, такие как, поставленный удар с дистанции, дриблинг, прессинг, выносливость на среднем и ниже уровне.
И если в первые два сезона он пахал и показывал результат, но в прошлом сезоне он просто перестал стараться. Основные мои претензии к его игре
1. Качество прессинга - делает это с опозданием, а потом не дорабатывает до конца.
2. Часто принимает мяч спиной к воротам, а с его техникой обработки мяча, это имеет около нулевой результат.
3. В штрафной, если делает забегания и не получает мяч, он просто выключается из игры, пешком возвращаясь за линию защитников, в то время, как атака еще развивается.
4. При проходах вингеров по флангам Холланд не идет на опережение защитников, а почему располагается за ними.
5. Очень низкая эффективность при выходах один на один с вратарем. Даже в последнем матче он имел несколько моментов с высоким xG, но забил только пенальти.
Я уже раньше говорил, что Холланд и рядом не стоит с такими "девятками", как праймовый Левандовский, Кейн, Агуэро или легендарный Роналдо. Очень переоцененный по ценнику игрок.